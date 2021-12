Danna Paola preocupa a fans tras aparecer con máscara de oxígeno, ¿Qué le pasó?

La cantante y actriz mexicana Danna Paola habló sobre su estado de salud luego de que alarmó sus "dreamers", como se les conoce a sus fans, tras aparecer usando una máscara de oxígeno.

Danna reveló que se "puso muy malita" y aconsejó a sus seguidores que deben cuidarse, ¿Qué le pasó?

Según las declaraciones de la intérprete de "Mala Fama", señaló que actualmente se encuentra en reposo total y señaló cual fue la razón por la que necesitó de un respirador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Danna Paola (@dannapaola)

La estrella de la serie "Élite" de Netflix compartió en sus redes sociales una fotografía en la que se le veía con una máscara de oxígeno, algo que preocupó a sus seguidores.

Danna Paola contó que se puso muy malita y por eso necesitó de un respirador... pic.twitter.com/AZNYl6K21w — el_aca (@elaca13) December 6, 2021

"Bebés gracias por preocuparse estoy manteniéndome en reposo "full", ya que me puse muy malita… el resfriado que agarré esta muy "heavy", gracias a dios no es COVID. Pero "please" tápense bien, coman bien y suban sus defensas con muchas vitaminas, cuídense mucho esta heavy la cosa", dijo en su cuenta de Twitter.

Bebés gracias x preocuparse estoy manteniéndome en reposo full, ya que me puse muy malita… el resfriado que agarré esta muy heavy, gracias a dios no es covid. Pero please tápense bien, coman bien y suban sus defensas con muchas vitaminas, cuídense mucho esta heavy la cosa. ❤️ — Danna Paola (@dannapaola) December 5, 2021

Después en su cuenta de Instagram actualizó sobre su estado de salud, en donde indicó que ha mostrado progreso en su condición, "Gracias a todos por preocuparse, mis pulmones y garganta ahí van".