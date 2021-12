Arranca en Gómez Palacio jornada de vacunación para segundas dosis antiCOVID en rezagados

Con 20 minutos de retraso de la hora establecida, inició la jornada de vacunación especial para los rezagados mayores de 18 años de edad, que no fueron atendidos en su jornada del pasado mes de noviembre ante el desabasto que se registró en el último día, quedando pendiente su dosis de refuerzo.

En punto de las 9:22 de la mañana se abrieron las puertas de la Facultad de Ciencias de la Salud (FACSA) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), para dar paso a los ciudadanos pendientes de recibir su segunda dosis.

Enrique Olivo, coordinador de la Brigada Correcaminos, estima que son 500 las personas que quedaron pendientes de atender en noviembre, de acuerdo al listado que se levantó en aquella ocasión, “aunque pudieran ser más”, dijo.

Cabe recordar que este grupo de rezagados fue atendido con su primera dosis el 8 de octubre.

El coordinador aclaró que en esta ocasión no será posible atender a los menores de 12 a 17 años de edad con comorbilidades que por alguna situación no hayan recibido su dosis en la pasada campaña, debido a que no se cuenta con las condiciones necesarias que se exigen para su atención, por lo que únicamente debe ser dentro de una institución de salud.

La jornada concluirá este miércoles 8 y el horario de atención será de 9:00 a 16:00 horas.

La afluencia en este primer día es baja y se desarrolla con orden.