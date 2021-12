Oficio tiene error: DIF Torreón sobre compensaciones

Polemizan en el Sistema DIF Torreón por supuestas "compensaciones extraordinarias" autorizadas en la segunda quincena de noviembre del año en curso a 21 funcionarios municipales.

En el oficio número SDIFT/DG/549/2021 firmado y sellado por la directora general de la citada dependencia el día 26 de ese mismo mes, María Aurora Martínez Guzmán, se autorizó dicha compensación justificando que era por el apoyo que dieron los trabajadores enlistados en todas las actividades de entrega-recepción.

Los montos que se aprobaron van desde los 17 hasta los 34 días de Salario Diario (SD) y figuran los siguientes funcionarios municipales: María Aurora Martínez Guzmán, directora del DIF municipal; María Fernanda Gutiérrez Guerra, directora de Cohesión Social; Monserrat Martínez Aguado, directora de Integración Familiar; Leonardo Sánchez Castañeda, jefe de Informática; Guadalupe Valdés Segura, titular de la Casa Hogar; Jacqueline Duarte Favela, jefa de Guardería de Seguridad Pública; Roxana Hernández Suárez, jefa de Trabajo Social en Cohesión Social; Jessica Camp Aguirre, asistente de dirección; y Jorge Humberto Villa Carrillo, coordinador de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia.

En la lista también figura Jesús Quiroga Barragán, jefe de Servicios de Salud; Diana Rosalía Enríquez Hernández, secretaria técnica de Planeación y Evaluación; Nadia Rodríguez Márquez, coordinadora de Desarrollo Social; Jorge Antonio Chávez Chavarría, titular de Casa Puente; Nancy Romo Valenzuela, contralora general; y Ana Lucía Hernández Hernández, jefa de Adquisiciones.

Magdalena Aguilar Pacheco, directora de la Escuela de Enfermería; Francisca Chávez Ávila, subdirectora de la Escuela de Enfermería; Ricardo López Rea, jefe de Relaciones Públicas; Norma Lilián Santibáñez Meraz, jefa de Recursos Humanos (a quien se dirige el oficio); Franz Von Bertrab Galán, encargado de Procuración de Fondos; y Claudia Graciela Fernández Valdés, jefa de Casa Cuna.

Ayer, la directora general del DIF señaló que esta información es falsa y aseguró que no se ha otorgado ningún beneficio a funcionarios municipales bajo el concepto de "compensación extraordinaria". No obstante, reconoció la existencia del oficio en mención pero dijo que este "tiene un error" y que se corrigió de inmediato pues el concepto real es un "anticipo de aguinaldo".

La funcionaria dijo desconocer por qué circuló el documento, argumentando que seguramente fue con una mala intención. Indicó que en todas las organizaciones hay errores además de que la información ya está corregida y ya se publicó en el Portal de Transparencia.

"Se trató de un error de omisión, seguramente por un mal uso se difundió y aquí se corrigió inmediatamente. También quería comentarles que nosotros hemos sido muy responsables siempre en el manejo de los recursos", apuntó.

En la última remuneración mensual, del 30 de noviembre de 2021 del DIF Torreón, aparece el concepto de "Préstamo Aguinaldo". La directora en este rubro tiene asignados 85 mil 293.86 pesos mientras Martínez Aguado con 57 mil 892.22 pesos y Gutiérrez Guerra con 51 mil 769.98 pesos.

Otros funcionarios como la titular de Recursos Humanos tiene asignados 30 mil 613.24 pesos mientras que el encargado de Procuración de Fondos tiene un monto de 26 mil 444.57 pesos. La asistente de dirección tiene asignados en el rubro de "Préstamos Aguinaldo" un monto de 33 mil 507.1 pesos. Cabe hacer mención que en la nómina de dicha fecha figuran otros empleados y empleadas municipales (que no están en la lista del 26 de noviembre) en este rubro con montos menores a los 12 mil pesos.

En su defensa, la directora general del DIF comentó que han recibido donaciones récord (medicamento, pollo, carne, ropa, entre otros) "nunca antes vistas" además de que en la actual administración se han eficientado los recursos "mucho más de lo que se hacía en administraciones anteriores, quiero recordarles que nosotros recibimos un DIF todo empasivado con más de 10 millones de pesos que se debían a proveedores y de pasivos laborales, ahorita nos vamos con un pasivo de 4 millones 333 mil, al 30 de septiembre, todavía me falta lo que voy a pagar en este último trimestre que no he cerrado. Ya quisiera yo que me hubieran entregado a mí un DIF como el que yo voy a entregar ahorita".