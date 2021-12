Incluirán a nuevos alcaldes a Subcomité Técnico de Salud

Alcaldes y alcaldesas que iniciarán su gestión en enero próximo se integrarán a partir de la próxima semana a las reuniones regionales del Subcomité Técnico de Salud, así lo confirmó el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien señaló que la medida se toma con el objetivo de ir integrando a los nuevos encargados de los ayuntamientos a las acciones coordinadas de gobierno en dos materias esenciales: la sanitaria y la seguridad pública.

Al término de la reunión del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna, el mandatario informó que se ha comenzado a convocar ya a los nuevos alcaldes y alcaldesas de todo el estado, mismos que habrán de iniciar sus labores en enero de 2022 pero que tienen la encomienda de estar inmersos ya en lo relacionado a las determinaciones de pandemia, de seguridad pública y de gobernabilidad en general.

Indicó que estarán presentes, al igual que ha ocurrido desde el año pasado, todos los integrantes del sector salud, de las autoridades federales y de la iniciativa privada, de forma que puedan tener una idea clara respecto a lo que deberán de ir gestionando desde un inicio en sus respectivas administraciones.

Solamente destaca el caso del alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos en La Laguna, quien resultó reelecto y que seguirá siendo convocado por las autoridades.

"La próxima semana ya estarán presentes los alcaldes electos, para que a partir de enero ellos tomen las riendas y se enteren perfectamente sobre cuál es la situación del manejo de la pandemia aquí en la entidad, de cómo coordinadamente tendremos que trabajar, para que no los sorprendan y tampoco vayan a dar autorizaciones que a la vez no han sido aprobadas por el Subcomité, porque luego hay algunas actividades que van y agarran a los alcaldes nuevos, les dicen 'oiga, es que nosotros ya tenemos mucho cerrados', no se saben las razones por las cuales nosotros mantenemos esas actividades todavía detenidas", declaró.

Riquelme apuntó que en las reuniones respecto a la seguridad en la Comarca Lagunera se cuenta ya con el apoyo y coordinación efectiva de parte del general Rogelio Pérez, quien recientemente fue designado como titular del Mando Especial de La Laguna y ya se encuentra realizando sus actividades regulares y con apoyo de corporaciones municipales, estatales y de la Guardia Nacional.