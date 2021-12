ERRORES QUE MATAN

e acabó el sueño de las Guerreras en el Apertura 2021. Cayeron ayer 2-1 (4-3 global) en el estadio Jalisco ante las Rojinegras del Atlas, quienes se instalaron en las semifinales del Apertura 2021.

Tras verse abajo en el marcador en la parte inicial, las albiverdes igualaron inmediatamente, pero en el complemento todo se vino abajo con más de 30 minutos por jugar. Necesitaban un gol para eliminar a las tapatías, pero se quedaron con un elemento menos, tras la expulsión por doble tarjeta amarilla de Estela "Paleta" Gómez.

No fue la única roja que vio el Santos Laguna por parte de la silbante Diana Stephanía Pérez Borja, ya que su técnico, Jorge Campos, tuvo que irse a las regaderas por reclamar al cuarto árbitro. Instantes después cayó el segundo gol de las locales mediante el cobro de un tiro libre, al poste de la cancerbera Nicole Buenfil, que volvió a fallar.

Precisamente, la arquera santista tuvo mucha participación, sobre todo en los primeros minutos del partido, al contener disparos que tenían etiqueta de gol. La contestación vino por parte de Nancy Quiñones al minuto 22, pero la pelota se fue muy por encima del arco en el cobro de un tiro libre.

De nueva cuenta Buenfil tuvo que intervenir al 24' para evitar el tanto de Adriana Iturbide, quien había jalado del gatillo. Tanta fue la insistencia de las Académicas que abrieron el marcador al 29' en un letal contragolpe.

Pero a balón parado las verdiblancas empataron el marcador y el global, aunque necesitaban uno más, para evitar la eliminación por reglamento, al haber quedado las jaliscienses mejor ubicadas en la tabla general.

Las de Campos Valadez buscaron hilvanar alguna jugada para hacer daño, incluso, a la larga distancia. Al 36' sufrieron un susto cuando en un tiro libre, Buenfil midió mal y dejó pasar el balón, el cual se impactó en el poste.

CERCA DE LA VENTAJA

Para el complemento, las laguneras salieron con todo en busca del ansiado gol y casi lo consiguen cuando en el minuto 47 de tiempo corrido, "Paleta" Gómez se plantó ante Ana Gaby Paz para "bombear" su intentona, que se impactó en el poste.

Pero las Guerreras insistían con mucho pundonor y en una jugada por la banda Estela cometió una dura falta que ameritó la tarjeta amarilla, misma que se acumuló, para que fuera expulsada. Entre las reclamaciones, también vio la roja el estratega santista, por sugerencia del cuarto árbitro Alan Cristóbal Rodríguez, al considerar que se había excedido en las reclamaciones.

Inmediatamente después, las locales anotaron el segundo y definitivo gol, desde el punto en que "Paleta" había cometido la falta. Las verdiblancas intentaron hacer daño buscando los dos goles que necesitaban, pero sus intentos toparon una y otra vez con una sólida zaga atlista.

GRAN APRENDIZAJE

Para el auxiliar técnico de los albiverdes, Vinicio Guerrero, tras la eliminación de la liguilla, cerrarán filas, se irán de vacaciones a descansar para cargar pilar y así, regresar con nuevos bríos y la pila recargada para lo que será el Clausura 2022.

"Toca estar con la familia, recargar pilas para fortalecernos, la vara está alta, se espera que el equipo tenga ese buen arranque y temporada, conscientes que lo que podemos crecer y exigirnos, tanto como grupo y en lo individual", señaló.

Al hablar por reglamento en lugar de Jorge Campos, agregó que no solamente los partidos de la liguilla les dejaron un aprendizaje único, sino que todo el proceso que han vivido.

"Además de la etapa de liguilla, que era de matar o morir, era algo que sentenciaba la eliminatoria y al quedarnos con una jugadora menos, el equipo tenía que redoblar esfuerzos, conectarse más", enfatizó el nacido en Sinaloa hace 39 años.

Agregó que con 10 jugadoras, las albiverdes siguieron luchando, buscando la portería rival, por lo que el cuerpo técnico está orgulloso del esfuerzo, así como por las formas que lo hicieron, creyendo que están construyendo algo y que vendrán cosas mejores.

"Estamos orgullosos de lo que hicimos y las formas como llegamos, para luego estar listos en la pretemporada y mejorar nuestra versión", apuntó Guerrero, en la conferencia de prensa virtual desde el Jalisco.

5 PARTIDOS seguidos sin ganar tuvieron las Guerreras contando el torneo regular.

Los goles