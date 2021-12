Tenga cuidado con los 'vampiros energéticos'

Si un aparato electrónico o electrodoméstico no se desconecta mientras no se está ocupando, provoca el consumo de pequeñas cantidades de electricidad aumentando la cuenta del recibo de luz, advierte la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), algunos equipos que permanecen conectados las 24 horas del día llegan a consumir más energía o desperdiciarla que cuando están en uso efectivo. Además, en un hogar puede haber hasta 10 o más "vampiros" con un consumo continuo, acumulativo y sin utilidad, lo que equivale a tener encendido un foco de 60 watts todos los días.

De acuerdo con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), un aparato consume energía mientras está conectado si el equipo utiliza un dispositivo de control remoto; cuenta con una fuente de poder o unidad externa de suministro de energía; tiene pantalla digital; funciona con baterías recargables; se calienta el cable cerca del contacto cuando el aparato está apagado; el equipo no cuenta con interruptor de apagado.

Lo primero que debes hacer es desconectarlos cuando no los estés utilizando. No obstante, existen otras acciones que puedes implementar en tu hogar para disminuir tu consumo de energía y la factura. Y no solo eso, también contribuyes a la disminución de gases de efecto invernadero, toda vez que una gran parte de la energía que se produce en México se genera cuando se quema el combustible.

RECOMENDACIONES

Reduce el tiempo de uso. Cada vez que acabes de usarlos desconéctalos de la red eléctrica.

Si te resulta incómodo desconectarlos a diario, adquiere un interruptor manual o un multicontacto desde el cual se puede cortar la corriente de suministro.

No enchufes un multicontacto a otro porque puede haber riesgo de sobrecarga.

Al comprar aparatos electrodomésticos revisa la etiqueta amarilla que contiene la información de las características generales del aparato y del consumo de energía.

Revisa también que cuente con el Sello Fide que es garantía de eficiencia energética.

Realiza un mantenimiento de los aparatos para alargar su vida de uso y disminuir su consumo energético.

Aun cuando el aparato esté en modo reposo, sigue consumiendo energía.