No hay ningún bono de marcha: alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, negó nuevamente que integrantes de su gabinete se hayan otorgado o busquen recibir los llamados "bonos de marcha", se refirió a versiones que han circulado en redes sociales y medios de comunicación, específicamente respecto al DIF Torreón.

Zermeño fue abordado ayer por medios de comunicación que cuestionaron la supuesta entrega de recursos etiquetados como pagos de servicios en el proceso de "entrega-recepción" y otros conceptos a la directora del sistema, Aurora Martínez, así como de otros colaboradores, a modo de encubrir un supuesto "bono de marcha".

"No hay ningún bono de marcha, lo que se pagó en el DIF es una parte del aguinaldo, no va a haber ninguna compensación, ni en el DIF… Ya les dije, no va a haber ninguna compensación, ese dinero es un anticipo del aguinaldo, punto, no hay compensación, no hay nada", declaró.

Se refirió además a un oficio en el que se da cuenta de la entrega de recursos por diversos conceptos a la propia Aurora Martínez y a personal de diversas áreas del sistema de Desarrollo Integral de la Familia, del cual señaló que tiene "un error" al indicar otros conceptos cuando en realidad se trata de un adelanto de los respectivos aguinaldos. "A lo mejor algún error administrativo, no va a haber ninguna compensación en ninguna parte, ni en el DIF… Tampoco (regidores), a nadie, a ninguna parte en el Ayuntamiento".

El alcalde recordó el caso de las aportaciones que se han realizado de parte de los colaboradores del Ayuntamiento al sistema de Pensiones, mismo que entrega el 50 por ciento del recurso acumulado al finalizar la relación laboral.

No obstante admitió que existe interés de un número considerable de esos colaboradores por recibir el cien por ciento de las aportaciones, para lo cual deberán emprender acciones legales ante un juzgado y que finalmente determinará si ello procede.

En tanto, señaló que personalmente no hará ninguna gestión de ese tipo y evitó dar nombres de quienes integran su gabinete y que buscarán obtener el total de sus aportaciones en pensiones por la vía legal.