YosStop restructurará su canal de YouTube para hacerlo 'constructivo'

Amor y gratitud es lo único que Yoseline Hoffman tiene para compartir con su público ahora que disfruta de su libertad.

La youtuber, conocida como YosStop, compartió esta tarde un video a través de sus redes en el que explica un poco de lo que viene para ella, a unos días de que dejó el penal de Santa Martha Acatitla en el que estuvo detenida durante cinco meses por una denuncia por pornografía infantil en su contra.

Entre los proyectos que vienen para ella está el también ayudar a otras mujeres que están en la cárcel.

"Perdí mi libertad, nunca me lo hubiera imaginado, acabo de salir después de cinco meses de un centro de reclusión donde fui una PPL más, o sea una persona privada de su libertad, donde viví una catarsis total y ya les iré contando sobre mi experiencia y sobre todo lo que viví y aprendí eventualmente", señaló Yoss en el video donde aparece acompañada por uno de sus perros.

"El verdadero objetivo de este video es contarles qué sigue, qué viene, qué va a pasar conmigo, para empezar voy a retomar algunos proyectos, como mis estudios de psicología que se vieron obviamente interrumpidos, vamos a continuar con el podcast de 'Somos dos', donde salimos Gerardo y yo hablando de diferentes temas", adelantó.

La influencer fue vinculada a proceso como consecuencia de lo que dijo en su video "Patética generación", en el que describió la violación que vivió la joven de nombre Ainara Suárez cuando era menor de edad.

Sin embargo, gracias a que el delito se reclasificó como discriminación, en lugar de pornografía infantil, es que se pudo llegar a una salida anticipada del proceso y no al juicio oral.

Según detalló su abogado Ricardo Cajal a este medio, esto suspende tres años el proceso y se le impusieron una serie de obligaciones que una vez cumplidas y después de los tres años se archivará el asunto como concluido.

"Ya no tardo en presentarles la marca de mi ropa deportiva casual, que ya les había contado en algún momento y junto a esto también vienen videos de yoga porque para mí fue algo esencial en este tiempo de mi vida, me ayudó a sobrevivir y lo quiero compartir y también vienen muchos proyectos nuevos empezando por el de 'Una mujer en la cárcel' donde quiero ayudar a mujeres en la cárcel, amplificar su voz y de todas las cárceles del mundo no sólo de México”, continúa Yoseline en el video.

"También voy a hacer videos de los cursos que voy a tomar de sensibilización y de los colectivos feministas que son videos que me emocionan bastante porque de verdad me gusta mucho aprender y quiero compartirles lo que aprenda”.

Sobre lo que le depara a su canal de YouTube llamado JuStYosS, la influencer adelantó que viene una reestructuración y va a cambiar de perspectiva, esta vez ya sin las críticas destructivas que hacía de diferentes temas.

"A partir de hoy todo va a ser constructivo, todo lo que aporte, todo lo que sume, todo lo que ayude, pero lo primero y lo más importante es descansar, mi recuperación, necesito un break", comentó.

"Por supuesto que seguiré subiendo contenido a mis redes, algunas historias pero primero necesito descansar, estar con mis seres queridos, con mis perritos, disfrutar de mi libertad, ver por mi salud física y trabajar mucho en mi salud mental también y valorar como nunca todo lo que daba por sentado porque nada es para siempre y todo puede cambiar de un momento a otro y después de esto ya estaré dando entrevistas en diversos medios".