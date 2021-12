Juan Rivera sufre 'bochornoso' accidente en el gimnasio

Lo bueno es que Juan Rivera no se había dado cuenta de que, mientras andaba feliz y relajado en el gimnasio, haciendo su rutina de ejercicio, su pantalón de ejercicio se rompió a la altura del trasero.

Con una fotografía que pudo haber sido tomada mientras el hermano de Jenni Rivera iba al baño (que fue cuando se dio cuenta del accidente), escribió con humor.

"Ta cañón empezar el día así, y menos cuando no trae uno calzones, jajaja, cosas que me suceden en el gym sin darme cuenta, no sentí hasta que me senté, ¡sepa cuánto tiempo anduve con el trasero al aire!".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Rivera (@juanriveramusic)

Rosie Rivera, su hermana, vio la publicación y no dudó en contestar

"Y yo que pensé que yo tenía problemas, jajajaja".

Lo bueno, como él mismo dijo, es que no se dio cuenta, y de paso sumó un pequeño sistema de ventilación a su rutina, pero quién lo manda a andar sin calzones por el mundo.