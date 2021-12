Un regalo para sorprender: ¡videojuegos!

Los videojuegos son una excelente opción para esta navidad, solo pensemos, todos conocemos a esa persona que le encantan, que puede pasar sus tardes después de un día de trabajo o después de un día de escuela, jugando para relajarse un poco. Y si no conoces a esa persona, es muy probable que seas tú.

Es complicado elegir qué videojuego comprar, hay una gran cantidad y varían en todo, desde su precio, su contenido, hasta su exclusividad.

Si esta navidad te quieres regalar algo por todo lo que has trabajado, o quieres dar una buena sorpresa a esa persona fanática de los videojuegos, aquí te podemos dar una mano.

1. Forza Horizon 5.

Sencillo, un videojuego de autos que para disfrutar, no es necesario saber de autos. Este año Forza Horizon pulió sus ideas para la quinta entrega del juego y nos lleva, con su gran calidad de gráficos, a las calles de México. Una recreación increíble, con una buena cantidad de actividades que te hacen disfrutar de correr en las calles que seguramente se te harán muy familiares. Las funciones y modos de juego (para competir, cooperar o simplemente pasar el rato con amigos y desconocidos) han mejorado su accesibilidad y esto hace que el título sea una experiencia disfrutable para aquellos expertos en la conducción de automóviles y también, para aquellos que apenas conocen el motor de uno.

Sistema: Xbox Series X|S y Xbox One, PC.

2. Far Cry 6.

Para los fanáticos de los videojuegos en primera persona. Far Cry llegó con su sexta entrega. Una trama envolvente y un mapa con gran variedad de actividades, que van mas allá de apretar el gatillo. Cabe destacar la participación del actor Giancarlo Esposito, que vimos como antagonista en la serie de The Breaking Bad y The Mandalorian.

Sistema: PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X/S y Windows.

3. Psiconautas 2.

Quizá no es un videojuego conocido por todos, pero los que lo llegaron a conocer esperaron esta secuela más de 15 años y como era de esperarse, no decepcionó a su audiencia. En 2005 este videojuego fue una joya de su época, pero sus ventas no fueron las mejores y ahora está de regreso. Una vez más, nos pondremos en control de Raz, un chico de circo que tiempo atrás descubrió que tiene habilidades psíquicas. Después de entrenarlas y solucionar un conflicto enorme, este joven trabaja codo a codo con los psiconautas para salvar a Truman Zanotto, su líder. Al final de una misión exitosa se gana el respeto de todos y los acompaña mientras investigan qué hacer para despertar a Truman de un largo sueño. Intentan descubrir quién planeó su secuestro y trabajan para evitar que Maligula, un poderoso ente maligno, despierte de su largo sueño

Sistema: Xbox Game Pass

4. Super Mario 3D World + Bowser's Fury

¿Quién no conoce los clásicos de Mario? ¿Quién nunca ha jugado alguna versión? Este juego es un clásico sin lugar a dudas y con el paso del tiempo nos sigue dando nuevas entregas con mundos fantásticos e innumerables niveles, pero con el clásico concepto que aunque sea el de siempre nos sigue atrapando a todos. Mario celebra su 35 aniversario y si no sabes qué videojuego regalar, este clásico nunca falla.

5. Resident evil 8: Village.

Un videojuego que se está volviendo un clásico. Para todos aquellos fanáticos de los videojuegos en primera persona y de universos de más de cinco entregas. Todos conocemos la película, en algún momento la hemos escuchado nombrar, algunos ni siquiera la hemos visto, pero eso no es necesario para disfrutar de este videojuego. La exitosa saga de acción y terror de Capcom regresa con una nueva entrega que continúa la historia de Ethan Winters, el protagonista de Resident Evil 7, para llevarnos a un siniestro pueblo de montaña repleto de todo tipo de peligrosas y letales criaturas. Si eres fanático de los juegos de supervivencia, Resident Evil es el indicado.