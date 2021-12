Regálate un viaje para Navidad

Durante 2020 el turismo enfrentó las restricciones más severas debido a la pandemia por Covid-19 y las empresas lanzaron importantes campañas de ofertas, descuentos y promociones con el fin convencer a las personas de viajar.

Estas rebajas comenzaron a disolverse durante el 2021, según se han ido levantando las restricciones de movilidad y la ocupación regresa al nivel que tenía antes de la emergencia sanitaria.

Si bien hay destinos donde las tarifas ya son más altas que hace dos años, existen todavía algunos que no se han recuperado y siguen ofreciendo descuentos.

Los servicios turísticos en paquete se han abaratado en 12 de las 32 entidades federativas, siendo Sinaloa donde más disminuyeron, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Inegi.

Con cuatro Pueblos Mágicos e importantes destinos de playa en el Pacífico, Sinaloa reportó, en promedio, paquetes 22% más baratos durante la primera mitad de noviembre de este 2021 que en la misma quincena de 2019, antes de la pandemia.

Tabasco fue el segundo estado donde los paquetes turísticos bajaron de precio de manera más significativa, un 13% durante el mismo periodo. Los boletos de avión se han encarecido en gran parte del país, pero hay tres entidades donde las tarifas continúan siendo más reducidas que antes de la pandemia. Se trata de los estados de Tabasco, Jalisco y Puebla.

Volar al Aeropuerto Internacional de Villahermosa es 17% más barato que hace dos años, en tanto que hacerlo a Guadalajara y Puerto Vallarta significa un ahorro de 16%, señala el Inegi.

Jalisco también sobresale por ser uno de los siete estados donde llegar por autobús resulta más económico que en 2019, debido a que el precio del servicio para viajar a la entidad se redujo 3%.

Con importantes destinos como Los Cabos y La Paz, Baja California Sur registró una baja de 13% en el precio del autobús foráneo, aunque la mayoría de turistas que visitan el estado ingresan por vía aérea. Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México y Sonora se encuentran también entre las entidades con servicio de autobús más accesible.

Las tarifas de hotel, se han elevado en casi todo el país. Únicamente se mantienen más baratas en Zacatecas y la Ciudad de México. Ambas entidades poseen ciudades consideradas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Durante el viaje, lo ideal es establecer un presupuesto para llevar un estricto control de los gastos y así no excederte y terminar endeudándote.

Tips

1.- Las cosas que necesitas, cómpralas con tiempo.

A veces tu aventura va a requerir equipamiento especial: por ejemplo, zapatillas de montaña o una nueva maleta. Busca estas cosas con tiempo para que puedas comparar y aprovechar las rebajas.

2.- Utiliza un metabuscador para encontrar los mejores boletos.

Sitios como Kayak o SkyScanner te permiten comparar el precio de los boletos en muchas aerolíneas al mismo tiempo, de tal forma que encuentres la opción más conveniente. Incluso puedes establecer alertas que te avisen cuando ha ocurrido una bajada de precios.

3.- Revisa ofertas de último minuto en hoteles.

Si no has contratado alojamiento con tiempo, apps como HotelTonight te permitirán acceder a ofertas de último minuto en hoteles que no han vendido sus habitaciones.

Especialistas de la cadena Ayenda recomiendan reservar por canales directos para ahorrar al elegir un hotel, debido a que al hacer una reservación por plataformas como Booking o Airbnb, el hotel debe pagar una comisión, lo cual aumenta el costo de la noche de alojamiento.