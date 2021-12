Anabel Hernández asegura tener 'amplia lista' de famosas ligadas al narco

La investigadora Anabel Hernández informó que tiene en su poder varios nombres de mujeres del espectáculo relacionadas con el narco, pero que no mencionó en su reciente libro ‘Emma y las otras mujeres del narco’, porque aún los está corroborando.

Durante su presentación en la 35 Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la periodista apuntó que los dará a conocer hasta que esté 1000% segura de lo dicho por testigos presenciales.

"Tengo una lista muy amplia de muchas mujeres que forman parte del mundo de los espectáculos, sus nombres no están aquí porque no he terminado esa parte de la investigación. Mi responsabilidad me obliga a revelar esos nombres cuando se haya terminado la investigación", indicó Hernández durante su presentación.

Tanto Galilea, como Ninel han negado las aseveraciones escritas por Hernández.

"La propia Emma (Coronel, pareja del ‘Chapo’) negó saber a qué se dedicaba él. Aunque lo negaron en su momento y humanamente se comprende, hoy están prisioneras por estas cuestiones que negaron tanto tiempo" ,recordó Anabel.