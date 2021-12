Vilax ofrecerá show como agradecimiento

La agrupación lagunera nominada al Grammy Latino, Vilax, sabe agradecer.

Con el fin de darle las gracias a su gente por el apoyo que les han dado a los músicos, ellos han preparado un gran concierto.

Ser´´a el 8 de diciembre cuando Alejandra Romo, Víctor Rosales, Pablo Miguel Pérez, Daniel Rivas, Marco Padilla e Iván García ofrezcan un recital gratuito en el Teatro Centauro a partir de las 18.30 horas.

Alejandra Romo, vocalista de Vilax, comentó que se encuentran muy contentos por poder llevar a cabo este espectáculo.

"Estamos muy emocionados de poderles entregar este espectáculo en el que hemos cuidado hasta el más mínimo detalle para que todo salga muy bien", externó.

La artista informó que el show se realizará con todas las medidas sanitarias.

"Queremos invitarlos a que nos acompañen este 8 de diciembre con sus cubrebocas y con muchas ganas de pasarla bien", acotó.

Por otro lado, Alejandra expresó que pese a que no ganaron el Grammy Latino en la terna de Mejor álbum de música tejana por su placa Un beso es suficiente, sí obtuvieron un gran reconocimiento que sin duda cambió su vida y la de sus compañeros Víctor Rosales, Pablo Miguel Pérez, Daniel Rivas, Marco Padilla e Iván García.

"Considero que llegamos con muchos sueños y esperanzas a Las Vegas, sabíamos que la balanza podía inclinarse hacia nosotros o no; nuestro nombre no figuró entre los ganadores, sin embargo, la verdad es que no perdimos pues ganamos muchas cosas con el hecho de la nominación.

"Dimos bastantes entrevistas en muchos medios y conocimos muchas personas de la música que admirábamos. Ahora, tenemos un gran responsabilidad…comprometernos mucho más en todo lo que hagamos y seguir llevando el nombre de la Comarca Lagunera por todos lados", comentó la cantante de Vilax.