Enfermera agradece por superar batalla contra el COVID-19

Norma es enfermera pediátrica en el Hospital General del ISSSTE de Torreón y ayer no pudo contener el llanto cuando llegó al altar de la Virgen de Guadalupe.

Con la voz entrecortada, dice que este año le da gracias a "La Morenita" por mantenerla con salud y por ayudarla a librar la difícil batalla contra el COVID-19. La mujer se contagió del virus SARS-CoV-2, enfermó gravemente, tenía dificultades para respirar y su saturación de oxígeno bajó al 82%.

Afortunadamente, logró vencer la enfermedad gracias a un médico que la atendió en casa y a su fe, que nunca la perdió. Le rogó a Dios y a la Virgen que la ayudaran, que su situación no empeorara y que le devolvieran su salud y así fue.

Para agradecer por el favor concedido, Norma Leticia Mejía peregrinó de la Alameda Zaragoza hasta la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Torreón.

Con ella, peregrinaron compañeros y compañeras de trabajo con una manta, globos y acompañados de una ambulancia que al llegar al templo, hizo sonar la sirena. "Le vengo a dar gracias porque cursé por una enfermedad muy grave y gracias a ella estoy bien, salí adelante de esta enfermedad. Tuve COVID y grave, gracias a Dios salí adelante y a eso venimos, a dar gracias, con un agradecimiento especial, hay sentimientos encontrados", expresó Norma entre lágrimas.

Vivir en medio de la pandemia no ha sido fácil sobre todo porque dice que hay personas que no creen en el virus y que además no se han querido vacunar contra esta enfermedad. "Desgraciadamente ha habido muchas muertes por esta enfermedad y aún así hay mucha gente que no entiende, que no cree en esta enfermedad. Dios quiera y con esta nueva cepa que viene (ómicron) no nos vaya igual o peor. A la Virgen le pido salud para mi familia y para toda la Comarca Lagunera y el pueblo de México", añadió.

La profesional de la salud dijo que tiene 57 años de edad y 35 de servicio. Ser enfermera fue su ilusión desde que era niña pues tenía una tía que se desempeñaba en esta profesión.