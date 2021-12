Disléxicos, en desventaja laboral en Durango

Personas con dislexia suelen ser rechazadas a la hora de la contratación laboral y se sienten en desventaja en todos los procesos de reclutamiento, pero el talento disléxico tiene potencial en varias áreas.

Entre los paradigmas que rompió la llegada de la COVID en el mundo del trabajo se encuentra la necesidad de integrar equipos de trabajo cada vez más diversos, y terminar con los prejuicios en torno a las condiciones y características de los trabajadores.

De acuerdo a un estudio realizado por ManPower Group, expertos en contratación laboral, las personas con dislexia son parte de la población neurodivergente, concepto que engloba a las personas que desarrollan sus procesos cognitivos y emocionales de forma no tradicional.

POTENCIAL

Este grupo de personas representan actualmente una fuerza laboral altamente valiosa ante el avance de la digitalización y la demanda de las habilidades blandas.

Sin embargo, los empleadores tienden a infravalorar o ignorar las fortalezas que tienen. A nivel global, tres de cada cuatro personas con dislexia creen que el proceso de reclutamiento los pone en desventaja.

El 79 por ciento cree la forma tradicional de atraer talento no les da la oportunidad de demostrar el espectro de habilidades que poseen. De acuerdo con el estudio 'Dyslexic Dynamic' de Talent Solutions de ManpowerGroup en colaboración con Made By Dyslexia, la dislexia no debe considerarse estrictamente como una dificultad de aprendizaje.

Más bien es una forma diferente de pensar y ver el mundo, explica el estudio, ya que muchas de las habilidades características de los pensadores disléxicos hacen match con este nuevo paradigma laboral.

Entre los hallazgos se encontró que el talento disléxico tiene un potencial en áreas como la comunicación, creatividad, visualización, investigación, empatía y el razonamiento, terrenos que la digitalización no ha alcanzado.