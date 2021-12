Mariana Botas y su equipo salen de Todos a bailar

La noche de ayer se vivió un programa lleno de ritmo y competencia en Todos a bailar. Las exigencias de los jueces crecen y las familias comandadas por su respetivo capitán, demuestran su desarrollo en el escenario. Los equipos están dispuestos a defender su lugar dentro del reality con sus mejores coreografías con el firme objetivo de ganar medio millón de pesos y así cumplir el sueño que los ha traído a esta competencia en la que salió Mariana Botas y su equipo.

La pista de Todos a bailar se abrió con la presencia de Ingrid Cornado, quien dio una cálida bienvenida a las familias participantes, capitanes, al público televidente y a la mesa de jueces que esta noche estuvo integrado por: Regina Orozco, Maya Karunna y Mario Bautista.

En esta tercera emisión, se disfrutaron distintos ritmos como bolliwood, rumba flamenca, quebradita, tribal, reguetón, salsa y música disco; todos éstos implicaron un gran reto para los concursantes. Esta etapa de la competencia implica desarrollar nuevas habilidades en el baile.

Como cada sábado, las participaciones comenzaron con la ya conocida ronda familiar en la que los capitanes bailan con la familia completa. Las presentaciones ocurrieron en este orden y al ritmo de los siguientes temas: Mariana Botas y Los apasionados Rojas – “Jai Ho! (You are my destinity), Natalia Alcocer y Los soñadores González – “Boogie Wonderland”, Dennis Arana y Los artísticos Mata – “Volare”, Ernesto Cázares y Los Fantásticos Ramos – “Cachondea”, Natalia Juárez y Los modernos García – “Played a live”, Luis Fernando Peña y Los luchones Pérez – “Rompe” y finalmente, Gary Centeno y Los imparables Pastrán – “La niña fresa”.

Sin duda, en esta gala las familias sorprendieron al jurado al ejecutar coreografías con mayor grado de dificultad y con presentaciones más simétricas a las que se habían realizado anteriormente.

Los más pequeños de la competencia deleitaron con sus carismáticos bailes y con gran seguridad sobre la pista. Pero el momento más conmovedor de la noche llegó cuando una de las pequeñas participantes de la familia Pastrán, misma que lidera Gary Centeno, se presentó indispuesta sobre la pista de baile, a consecuencia de un malestar estomacal. Sin embargo, minutos después lograron retomar su coreografía y así demostró su profesionalismo y las ganas de defender su lugar sobre el escenario.

En medio de un cúmulo de emociones, Ingrid Coronado anunció que una familia tenía que pasar a la zona de peligro y ésta fue elegida por medio de la calificación de los jueces y de la votación del público. El primer instante de tensión llegó cuando se dio a conocer que Ernesto Cázares y Los fantásticos Ramos se convirtieron en los primeros sentenciados de la noche, ya que no lograron convencer al público con su baile al ritmo de salsa.

En esta emisión la segunda etapa de baile se realizó por medio de batallas, en las que dos familias se presentaron frente a frente con majestuosas composiciones y al ritmo de grandes éxitos musicales.

De esta manera, el escenario de se convirtió en un campo de batalla, en el que se pudo ver a Mariana Botas y Los apasionantes Rojas frente a Luis Fernando Peña y los luchones Pérez. Seguido, Natalia Juárez y Los modernos García desafiaron a Dennis Arana y Los Artísticos Mata. Y Natalia Alcocer y Los soñadores González compitieron con Gary Centeno y Los imparables Pastrán.

Como resultado de la ronda de batallas las familias ganadoras fueron las comandadas por Mariana Botas, Dennis Arana, Natalia Alcocer y Gary Centeno. Pero sólo una fue acreedora a la medalla y al premio de diez mil pesos por ronda, éstos fueron Los artísticos Mata, quienes deleitaron con un significativo baile al ritmo del tema “Vogue” de la reina del pop, Madonna.

Cabe destacar que este premio no sólo da beneficios, también les otorga la responsabilidad de elegir a la segunda familia nominada a zona de peligro, por lo que el ex académico Dennis Arana anunció como decisión del equipo, enviar a Los apasionados Rojas y Mariana Botas a zona de peligro.

En esta gala el escenario de baile tuvo invitados especiales para protagonizar una batalla inolvidable. El encuentro estuvo a cargo de Kristal Silva y Roger González quienes se enfrentaron a Esmeralda Ugalde y Rafa Mercadante, dos extrovertidas parejas de baile que dejaron alma, ritmo y corazón con su participación. Los vencedores de este gran duelo fueron los conductores del programa “Corazón Grupero”.

De esta manera, llegó la parte final del programa en la que Los apasionados Rojas comandados por la actriz y comediante Mariana Botas, y Los fantásticos Ramos liderados por el atleta Ernesto Cázarez, se disputaron su permanencia en esta competencia, por medio de la ronda de salvación. Desafortunadamente, los eliminados de la noche fueron la familia Rojas, y en medio de nostalgia y grandes emociones se despidieron de este reality.