Por fin llegó La reunión de Los Tigres del Norte

Finalmente llegó el día. Los Tigres Del Norte sorprendieron a sus fans con el lanzamiento mundial de su EP, La reunión.

Por primera vez en la historia de su carrera musical, la agrupación presenta a su público un EP que servirá como preámbulo al álbum Deluxe de La reunión, incluyendo de esta forma sólo seis canciones, todas ellas inéditas de las cuales la gente ya conoció A mi gente de acá, ¿En dónde estabas? y la que justo da título a esta producción La reunión misma que se ha colocado en las últimas dos semanas en el número uno de la radio mexicana, y cuyo video sobrepasa los 5.4 millones de "views" desde su lanzamiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Los Tigres Del Norte (@lostigresdelnorte)

Complementan este álbum El coyote, un corrido muy al estilo de la agrupación, Ni se imaginan, una norteña que remonta un poco a los grandes clásicos de "Los Jefes de jefes" y por último La rutina, una cumbia con una letra muy divertida y bailable, un género en el que Los Tigres Del Norte nos ha regalado también muchos éxitos.

Con el EP, La reunión, Los Tigres Del Norte cierran un año lleno de grandes éxitos, por un lado, retomaron los conciertos en vivo después de más de un año de estar ausentes debido a la pandemia, también nos presentaron los videos originales del álbum 'Tr3s Presents MTV Unplugged Los Tigres Del Norte And Friends', en la celebración del décimo aniversario de su grabación y por si fuera poco, nos regalaron 8 temas que el público no conocía de este concierto y que fueron incluidos en el álbum que titularon Lo Que No Escuchaste… MTV Unplugged.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Los Tigres Del Norte (@lostigresdelnorte)

El EP, La reunión, ya está disponible en todas las plataformas digitales, así mismo lanzan en su canal oficial de Vevo el video de La rutina, además por primera vez los ‘Incansables’ Los Tigres Del Norte, estrenarán todos los temas de su nueva producción frente a su público de Colombia ya que están comenzando gira en este país que terminará el día 11 de diciembre.

"Los Jefes de Jefes invitan a escuchar La reunión y mandan al mismo tiempo un mensaje de fin de año: “Agradecer a Dios, tener salud y estar con la familia y con los seres queridos es lo más grande que la vida nos puede permitir, así que disfrutemos de estar reunidos acompañados de la música de sus amigos Los Tigres Del Norte”.