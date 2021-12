Aumento al salario mínimo no sube pago de crédito a Infonavit

Para el 2022, el Salario Mínimo de los mexicanos será mayor que el del 2021. Suele creerse que ese incremento te perjudica si estás pagando un crédito Infonavit que está denominado en Veces Salario Mínimo (VSM), pero no es así.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dio a conocer que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó un incremento del 22% a los salarios mínimos generales y profesionales, con lo que pasará de 141.70 pesos a 172.83 pesos en la mayor parte del país y de 213.39 pesos a 260.34 pesos diarios en la zona de la frontera.

Saber si el monto del crédito incrementa en la misma proporción que el salario es una de las preocupaciones más frecuentes de las personas, pero esto no es así. Por un lado, los créditos que se emitieron en pesos no sufren ningún cambio. Pero también existen los créditos en Veces Salarios Mínimos y estos no van a incrementar en 22%. Esto porque, desde 2016, se estableció que los créditos se ajustarán al incremento del salario mínimo o a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de cuál tenga un menor impacto sobre los créditos.

Por ejemplo, en 2021 el salario aumentó 15% y la UMA 3.15%, por lo que los créditos denominados en Veces salario Mínimo sólo registraron un aumento de 3.15%

El Infonavit indicó que, hasta el momento, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no ha dado a conocer cuál será el aumento de la UMA para 2022, normalmente lo hace durante los primeros días de enero y es mucho menor al incremento al salario, así que no hay que alarmarse en este sentido.

Consideró que el aumento al salario es una buena noticia para los trabajadores que perciben este monto, ya que además de que tendrán un ingreso mayor, si no han tramitado su crédito, las aportaciones patronales que deberá hacer su patrón también serán mayores, lo que les permitirá acumular más ahorro en su Subcuenta de Vivienda y eventualmente acceder a un financiamiento que se ajuste a lo que necesitan.