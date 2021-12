La Navidad suena A ELTON Y ED

La Navidad es época de unión y eso lo saben bien Elton John y Ed Sheeran.

Estos dos grandes artistasle han dado la bienvenida a esta mágica temporada con su nuevo sencillo benéfico Merry Christmas, el cual ya se encuentra disponible ahora en todas las plataformas.

El track, lanzado recientemente, también incluye el video oficial dirigido por Jason Koenig, el cual ya superó los 6 millones de vistas hasta la tarde de ayer.

Merry Christmas brinda a la gente la dosis perfecta de alegría navideña: llena de campanas de trineo, arreglos edificantes y armonías alegres, la canción está coronada por las conmovedoras letras de Ed y Elton que solo se suman a su brillo festivo: "So kiss me under the mistletoe / Pour out the wine let's toast and pray for December snow / I know there's been pain this year but it's time to let it go / Next year you never know, but for now, Merry Christmas", menciona la letra en el idioma de Shakespeare.

Escrita por Ed Sheeran y Elton John y producida por Steve Mac, la exitosa colaboración consolida una amistad de más de 10 años y ve a estas estrellas globales unir fuerzas por primera vez en el lanzamiento de un sencillo oficial.

Sin embargo, esta no es la primera incursión de ambos en cuanto a temas navideños se refiere.

Sheeran se aseguró el codiciado número uno de la Navidad en el Reino Unido con su balada atemporal Perfect, mientras que el clásico de 1973 de Elton, Step Into Christmas, se ha convertido en una de las canciones navideñas más escuchadas de todos los tiempos.

El video official de Merry Christmas - con guión de Jason Koenig, Jenny Koenig y Ed Sheeran-, agrega más oropel, ya que rinde homenaje a escenas de los videos musicales navideños número uno heredados y las películas navideñas icónicas.

Con un poco de ayuda de Mr. Blobby, Jonathan Ross, Big Narstie, Michael McIntyre y The Darkness, quienes hicieron cameos, vemos al elenco reinventar escenas de Last Christmas de Wham; Feliz Navidad de Shakin 'Stevens'; Walking in the Air y Stay Another Day de East 17 y más.

Durante el período navideño de 2021, las regalías de Ed Sheeran y Elton John del sencillo y las ganancias de las ventas del sencillo se donarán en partes iguales entre la Fundación de Música Ed Sheeran Suffolk y la Fundación contra el SIDA de Elton John.

Ed Sheeran es un artista que definió una era, que ha vendido más de 45 millones de álbumes y 150 millones de sencillos en todo el mundo. A través de su fusión de composición que invita a la reflexión, el pop universal y la influencia de varios géneros, su rico tapiz no solo se adapta perfectamente a su audiencia, sino que es algo que trasciende generaciones.

Desde que apareció en el circuito del Reino Unido en 2010 con su No.5 Collaborations Project, un EP de ocho canciones con sus artistas de grime favoritos de la época, el artista criado en Suffolk ha resonado entre los fanáticos de todo el mundo a través de su incomparable habilidad musical y versatilidad.