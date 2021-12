'Agua Saludable, una obra benéfica para todos', asegura el cronista de Torreón

FR4N123

Hoy, 9:06 am

publicado por: JOSE AVALOS

@ajwtorres » jajajajajaja que buen chiste y como cuales compromisos ha cumplido ???? ya bajo la GASOLINA ????? se acabo la INSEGURIDAD ?? ya se acabo el DESEMPLEO ?? ya genero los 2 millones de EMPLEOS que les prometio para el año pasado ?? ya tenemos SALUD como en Dinamarca ?? etc etc etc ahi te encargo me informes

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0