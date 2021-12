Secope espera licencia de construcción

Podría ser la próxima semana cuando la Dirección de Obras Públicas del municipio de Gómez Palacio entregue la licencia de construcción a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope) para iniciar la obra del paso inferior Cinco de Mayo.

Arturo Rodríguez de León, titular de Obras Públicas en Gómez Palacio, informó que la delegación regional de Secope ya cuenta con los permisos necesarios por parte de Ferromex y la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT) necesarios para realizar la obra en el cruce de la avenida Cinco de Mayo y calle Enrique Unzueta de la colonia Carrillo Puerto de esta ciudad; sin embargo, la entrega no se ha hecho de manera formal.

Y es que comentó que fue vía whatsapp que se informó de dichos permisos y se envió parte de los documentos a través de dicha vía, por lo que solicitó que se entreguen de forma física.

"En cuanto lo reciba, espero que la semana entrante, ya se les podrá expedir la licencia (de construcción)", comentó el titular.

De forma previa el titular de Secope, Rafael Sarmiento, hizo entrega a la entonces alcaldesa en funciones, Marina Vitela, un documento que era solo el visto bueno del proyecto por parte de Ferromex y SCT, más no los permisos necesarios.

"Realmente es una copia de dos documentos en los que Ferromex, por parte de Hugo Rafel Gómez Díaz, se lo envía a Sergio Dévora Núñez, del centro SCT en Durango, donde dice que es aceptable el proyecto y condiciona siete puntos. El punto que más me llama la atención dice que 'si el Gobierno del estado de Durango no cuenta con la suficiencia presupuestal para realizar el proyecto de obra completo (lo presentado), no se permitiría realizar el desvío de la vía principal'", comentó Rodríguez de León.

En el mismo documento, de acuerdo con el titular de Obras Públicas, la SCT pide que 15 días previos al arranque de la obra se les informe que ya se cuenta con la licencia de construcción.

Como se informó oportunamente, fue un consorcio conformado por cinco constructoras laguneras quien ganó la licitación que lanzó la Secope para la construcción del paso a desnivel Cinco de Mayo en Gómez Palacio.

Las empresas que integran dicho consorcio son Bitudem y Concretos S.A de C.V., Carreteras y Puentes de La Laguna S.A de C.V., Obras Civiles de La Laguna S.A de C.V., AS Construcciones y Cimentaciones S.A de C.V. y Seco Procesos Integrados SRL de C.V.

El delegado de Secope en La Laguna, Alfredo Alarcón, explicó entonces que en una primera etapa se contempla la constitución de los dos carriles, uno de ida y otro de regreso, y de tres puentes, uno paralelo a la vía por donde correrá la calle Enrique Unzueta y dos más para que continúe el paso del ferrocarril.