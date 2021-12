Ante variante Ómicron, llaman a seguir medidas

La nueva variante del COVID-19, denominada Ómicron, es de rápido contagio pero no es tan letal como las anteriores; no obstante, la recomendación es seguirse cuidando y vacunarse quienes no lo han hecho, según dio a conocer el coordinador regional del Programa COVID, César del Bosque Garza.

"De acuerdo con las recientes declaraciones del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, la cepa Ómicron es muy contagiosa, pero hasta donde se sabe no es de alta mortalidad y como es conocido, ya se registró el primer caso en el país", dijo el coordinador. Advirtió que el virus cambia de manera constante y la mejor defensa para ello es la prevención, el que no se descuide la gente, que siga con las medidas preventivas para no contagiarse, aunque ya hayan sido vacunados, pues no hay inmunidad total, aunque se ha comprobado que sirve mucho para evitar los riesgos en caso de contagiarse. Consideró que, en general, la población de la región Lagunera ha mostrado una buena actitud ante el COVID y se puede ver en los establecimientos comerciales, donde todas las personas utilizan cubrebocas, herramienta importante para evitar los contagios. Recordó que la capacidad en La Laguna es de poco más de 500 pacientes entre los diferentes hospitales del Sector Salud y privados y en la actualidad suman poco más de 90 los que se encuentran internados, de tal forma que aún hay capacidad, aunque no se trata de que se saturen, sino de evitar en lo posible los contagios. Por otro lado, de 30 personas que se realizan la prueba, son siete y ocho son los que resultan positivos, pero el número podría incrementarse si hay descuidos, advirtió. Ómicron Variante más contagiosa: *Aunque rápida en el contagio, la nueva variante no es tan letal, según la OMS. *La mejor defensa para los contagios, dijo el coordinador del Programa COVID, es la prevención. *Ha sido buena la actitud de la mayoría de los laguneros y eso ha servido para que no se disparen los casos. *Esta semana pasada hubo 64 decesos por COVID-19 en el estado de Coahuila. *Se recomienda seguirse cuidando.