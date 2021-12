Nombran a Lucía Mendez como la 'sommelier del año' gracias a su tempranillo

Lucía Méndez se volvió tendencia en redes sociales por decir que bebía vino “tempranillo”, “como a las 11 de la mañana”. Sin embargo, sus horarios para beber vino no fueron los cuestionados, sino su conocimiento sobre esta bebida.

En entrevista con Matilde Obregón en octubre, la actriz narraba una anécdota que involucraba un vino que le fue obsequiado por una amiga, que es “una catadora de vinos increíble”, explicó Méndez.

Esto podría ser parte de The Office pic.twitter.com/OouHlocPF4 — Diego Alfaro (@DieAlfaro) December 2, 2021

Méndez describió a detalle el vino que bebió, que es del tipo que la emborrachan porque son dulces y saben más a uva.

“Sabía riquísimo, no me sabía tan fuerte, porque es así como yo me emborracho: cuando el alcohol no me sabe a alcohol. Me sabía muy a uva porque era un vino muy joven; ella me explicó que cuando la uva es joven es menos fuerte”, detalló Lucía Méndez.

Calderó contestó que entonces se trataba de “un tempranillo”, a lo que Méndez respondió que sí, “eran como las 11 de la mañana”, sin entender que así es como se le conoce a ese tipo de vinos.

Nadie: Lucía Méndez: - ¿No me hará daño tomarme el vino así? - ¿Así cómo? - Así; tan tempranillo, apenas son las 11:00AM. pic.twitter.com/xtGGPrUQRa — Яɪᴄᴋч Vɪʟʟᴇɢᴀs™ (@RickyVillegasB) December 4, 2021

No importa si es tempranillo o "nochecillo" pic.twitter.com/91fkeTYBCA — Cultura Colectiva (@CulturaColectiv) December 3, 2021