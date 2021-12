El lado triste de las fiestas decembrinas

Con la llegada de la temporada decembrina, las luces, los colores y los adornos dan un ambiente festivo a todos los rincones de la ciudad. Sin embargo, no todos comparten esta atmósfera alegre, pues los recuerdos agobian, la mala situación económica preocupa y en ocasiones, la falta de salud mental en general pone en riesgo la vida de quien la padece, pudiéndolo orillar al suicido.

La suicidóloga Judith Varela, asegura que a partir de la celebración del Día de Muertos el 2 de Noviembre, esta “nube” de pesar comienza a hacerse presente.

“En esta fecha comienza a sentirse con más rigor la falta de ese ser querido, hay varios factores importantes que predisponen a la conducta suicida, uno de ellos es la ausencia de los objetos de amor o la pérdida de un ser querido, incluso también un distanciamiento físico debido a la distancia o más recientemente, a causa de la pandemia. Todo esto que hemos vivido, las pérdidas humanas masivas, el ambiente de incertidumbre, provoca estragos más marcados en quienes sufren algún tipo de depresión”.

Échale un ojo a los típicos “Grinch”

Es usual que conozcas a alguien que año con año hace comentarios como “a mi no me gusta la Navidad”, y aunque no siempre es señal de alarma, podría ser un indicio de un sentimiento mucho más profundo.

“El factor económico también es muy importante, ya que hay muchas personas que no pasan por su mejor momento financiero. Para los jóvenes esta parte de no poder compartir, de no poder comprar un dispositivo electrónico nuevo, el no poder tener una cena abundante con la familia o realizar un viaje para visitar a los que viven fuera, sí afecta bastante”.

Las señales “ocultas” de un potencial suicida

Desafortunadamente algunas de las conductas suicidas, sobre todo en lo que respecta en los intentos de suicidio, los padres están ausentes.

“Muchas veces en consulta los jóvenes me dicen que llevan tres o más intentos de terminar con su vida y al entrevistar a la familia, resulta que ninguno de los padres se había percatado”.

“Tiene mucho que ver tanto la ausencia física como la emocional de los padres, en donde tal vez el trabajo no les permite estar cerca de los hijos y tampoco hay cuidadores primarios, por ello es muy importante poner atención a lo que hacen en casa”.

Es necesario prestar atención al contenido que consumen en redes sociales, cuáles son las páginas que sigue, qué hace todo el tiempo que está conectado, si aún está en clases en línea, asegurarse que de verdad estén atendiéndolas, pues también sucede que los padres no se dan cuenta de una o varias materias reprobadas hasta que es necesario que hagan un extraordinario”.

Para el público adulto, las señales se presentan sobre todo con la parte laboral, social, personal y espiritual no están debidamente cubiertas y se presentan los llamados vacíos existenciales, “comienzan los pensamientos del tipo ‘no tengo trabajo estable’ o ‘no tengo el carro/la pareja que imaginaba’, entonces el futuro se vuelve desesperanzador para ellos”.