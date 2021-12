¿A qué juegan los gamers con discapacidad?

Al conocer más en detalle las preferencias, las dificultades y las barreras que han de enfrentar las personas con alguna discapacidad cuando acceden a un videojuego, se puede entender cómo hacer estos juegos mucho más accesibles y desarrollar nuevas herramientas de apoyo.

¿Qué son los videojuegos adaptados?

Se entiende por videojuego adaptado aquel que ofrece al jugador la mayor cantidad posible de ajustes o ayudas que le permitan jugar, independientemente de su discapacidad.

Es una de las maneras más efectivas de convertir los grandes títulos más populares en auténticos juegos accesibles y adaptados para un amplio espectro de discapacidad.

Por ejemplo, «The Last of Us II», de Naughty Dog, cuenta con más de 60 ajustes de accesibilidad, un verdadero hito que sienta precedente.

Entre los ajustes más típicos y utilizados tenemos, entre otros:

Ajustes de nivel de dificultad

Personalizándola, o ajustando la velocidad del juego u ofreciendo asistencia para el control del personaje.

Ajustes de lectura

Que suelen incluir narración y diálogo con voz o subtítulos completos. En el caso de los subtítulos, existen ajustes diferentes que ayudan a personas con distintos niveles de discapacidad, como:

Que no se requiera lectura.

Subtítulos claros y de gran tamaño.

Indicador de altavoz y subtítulos de tono.

Controles disponibles para jugar

Que van desde permitir el juego con tan sólo un botón, que sea opcional mantener las pulsaciones para conseguir ciertos efectos, etcétera. Existen diferentes ajustes (que no siempre están presentes en todos los videojuegos) que se pueden ofrecer para mejorar la experiencia gamer.

Diseño accesible de la imagen del videojuego

Ofreciendo elementos gráficos más grandes, modos de alto contraste, eliminando las sacudidas y vibraciones en pantalla, incluyendo opciones para daltónicos…

Las opciones en los controles de audio, muy importantes también para que el jugador sienta esa inmersión para la que se diseñó el juego, y que pueden ser, entre otras, la posibilidad de balancear los niveles de audio, utilizar señales visuales para eventos de audio, representar la dirección de laque viene el sonido de manera gráfica y muchas otras.

La comunicación es fundamental en muchos juegos cooperativos, así que es necesario ofrecer opciones de comunicación accesibles, como incluir frases de chat preestablecidas (como saludos, por ejemplo, o frases comunes dentro del contexto del juego), o convertir chat de texto en voz y viceversa.