Mis Lunitas: un diario para la sexualidad plena

Para disfrutar de una sexualidad plena y saludable durante la vida adulta, es necesario aprender de ella durante la infancia. El hogar debería ser la fuente de información primaria, aunque la actualidad mexicana demuestra que no es así.

Para comenzar a erradicar esta falta de información en la sociedad, la terapeuta sexual Laura Cueva escribió su libro “El Diario de Cayetana” y este diciembre, la caja de herramientas con la que cuenta el personaje principal, estará al alcance de todas las niñas y adolescentes.

“El diario Mis Lunitas lo desarrollé incluso antes que el libro “El Diario de Cayetana”, ahora lo retomo y lo actualizo, poniendo muchos de los ejercicios que aparecen en el libro, que no solamente cuenta una historia, sino que también tiene la intención de enseñarle a las niñas y adolescentes acerca de su sexualidad”.

Desaprender y reaprender para enseñar

En opinión de la terapeuta, aún falta mucha educación en lo relacionado a sexualidad. “Hay muchas carencias y necesidades, pero a través de la educación sexual integral podemos hacer un cambio”.

El nuevo proyecto educativo “Mis Lunitas”, además de acompañar la historia de Cayetana en el libro, permitirá que las niñas realicen actividades para aprender de forma didáctica y más divertida, contiene mandalas, mantras, frases, información sobre el ciclo menstrual, un diagrama menstrual y afectivo en donde mediante la auto observación las niñas aprenderán a reconocer las emociones con las que conviven diariamente.

“Cuando conoces las emociones es mucho más sencillo responsabilizarte por ellas, a reaccionar de manera adecuada y además que puedas aprender a conocerte, qué es lo que te gusta, qué te hace sentir mal”.

Los mitos sobre la menstruación y el ciclo menstrual, el tema de las hormonas y de lo que significa ser mujer aún prevalecen, “pero cuando tú conoces tu cuerpo y sabes lo que pasa en él, es mucho más fácil decidir qué hacer o tomar acciones”.

“Estamos muy acostumbradas las mujeres a que en el tema de la menstruación la información siga estando muy limitada, que no hagas ejercicio, que son días en donde te sientes muy mal, que si los cólicos, pareciera que tienes que cargar con esos malestares durante los 40 años que dura el ciclo menstrual, convirtiéndolo en un fastidio”.

“Debemos recordar que los procesos fisiológicos naturales no duelen, no duele crecer, no duele envejecer, el mito del dolor en la menstruación es muy grande, normalmente es una respuesta a un proceso inflamatorio provocado por la mala alimentación, la falta de ejercicio, el estrés y en ocasiones, tal vez por alguna enfermedad no diagnosticada. Normalizamos tanto el dolor, no estamos acudiendo al médico para encontrar una endometriosis, un ovario poliquístico, aquellas enfermedades que se detectan ya en una edad avanzada o una etapa avanzada de la misma”.

Taller en línea ¡GRATIS!

A partir del 1 de diciembre, el taller virtual de “Mis Lunitas” está disponible en la página www.lauracuevasexologa.com y en las redes sociales de la Terapeuta. Y como promoción de lanzamiento, quienes adquieran tanto el cuento “El diario de Cayetana” como el diario personal “Mis Lunitas”, tendrán acceso gratuito a este taller.

“Son varias sesiones virtuales, con ejercicios, con PDFs, descargables, actividades para que las niñas y adolescentes puedan aprender y conocer a fondo el tema de la educación sexual, menstrual y afectiva”.