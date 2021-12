Se pagará aguinaldo a maestros y jubilados

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, calificó como "perversas" las intenciones de quienes aseguran que no se pagará el aguinaldo a maestros y jubilados del Estado. "Porque jamás hemos dejado de cumplir el compromiso y el aguinaldo se va a pagar a los jubilados y a los activos, no solo en el caso del magisterio, sino en general de todos los pensionados y jubilados con los que tiene obligación el Gobierno. Todos ellos van a recibir puntualmente el aguinaldo", dijo el mandatario.

El gobernador reconoció que se tienen presiones financieras complicadas en la entidad pero que ese compromiso, como se ha hecho año con año, se realizará y que este 2021 no será la excepción.

"¿Para que se desgastan? ¿Cuánto gastan en ir a tomar oficinas cuando todavía no llega la fecha del pago? Se les va a pagar el bono que les damos y el aguinaldo en la fecha que está establecida que se ha hecho de forma histórica y que existe un compromiso y ese día se va a pagar", aseguró.

El mandatario mencionó que desconoce si alguien pretende mover de forma política este rumor y dijo que lamentablemente confunden y lastiman a los pensionados y jubilados. "Desde aquí les digo: les vamos a pagar puntualmente. No sé quién les haya dicho que no se les va a pagar, se les va a pagar. No se desgasten, se les va a pagar", insistió.

El gobernador recordó que nunca se ha quedado a deber en aguinaldo ni a ellos ni a ningún otro servidor público. También informó que el Gobierno del estado tiene que dispersar cerca de mil millones de pesos para los compromisos que tienen y que en el tema de pensiones se requieren casi 600 millones de pesos para pagar a los pensionados y jubilados, tanto de la Sección 44 del magisterio como al resto de los trabajadores, es decir, a la burocracia del estado.

Pagarán

