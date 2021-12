Instan a mantener protocolos preventivos ante nueva variante

Autoridades estatales y federales llaman a no inquietarse pero sí a estar en alerta y mantener las medidas preventivas ante el arribo de la nueva variante ómicron del virus SARS-CoV-2 al país, con lo que además se evitarán más casos en esta temporada.

El secretario de Salud en Durango, Sergio González Romero, comentó que al momento no se ha reportado ninguna muerte en aquellos países donde se detectaron los primeros casos, "pero eso no quiere decir que no se vaya a registrar", advirtió. "Ya tenemos un caso en México y eso es lo que sucede", agregó.

Por su parte, el delegado de Programas para el Bienestar en el estado, Édgar Morales Garfias, llamó a la sociedad a no inquietarse ante la noticia de la llegada de esta nueva cepa, pues recordó que el virus en el país se está atendiendo con las vacunas, prueba de ello, dijo, son el número de casos graves y defunciones que han ido decreciendo e incluso "están muy por debajo de lo que fue en su momento la peor parte de la pandemia", comentó.

Morales apuntó que "el problema en realidad está en aquellos países en donde la vacuna no ha llegado en la proporción en la que por fortuna en nuestro país sí llegó. Gracias a la fraternidad de otros gobiernos y de los fabricantes, nuestro país ha tenido una campaña favorable gracias al esfuerzo tanto del sector público como de la población que ha participado".

De igual manera, dijo que al momento no se tiene información científica suficiente de la nueva variante ni nada extraordinario por qué preocuparse, por lo que pidió continuar con las medidas preventivas que se adoptaron desde el inicio de la pandemia.

"Hay que continuar con las medidas sanitarias, y seguir invitando a quien todavía le falta por iniciar su esquema de vacunación, es momento que se acerquen", insistió.