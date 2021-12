Coahuila y Durango, en alerta por ómicron

Tras el primer caso de la variante preocupante ómicron (B.1.1.529) del virus SARS-CoV-2 detectado en México, el secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal Gómez, dijo que en el estado "estamos muy al pendiente" del desarrollo de la misma, así como de los avances que emita la comunidad científica del mundo.

Los investigadores están realizando estudios para conocer mejor muchos aspectos de la variante ómicron asociados con la transmisibilidad, gravedad de la enfermedad, eficacia de vacunas, de las pruebas actuales de PCR y de los tratamientos actuales.

"Todavía no tenemos una conclusión definitiva, los científicos del mundo todavía no han concluido qué es lo que va a pasar; aparentemente (la variante ómicron) es más benigna y, bueno, esa es la esperanza, que sería como un catarrito sencillo; esperemos en Dios que sea eso, pero no hay seguridad todavía", apuntó.

Indicó que pueden continuar presentándose más casos de ómicron, tal y como sucedió con la variante delta, que había sido catalogada como la más contagiosa y que fue descubierta en India. Bernal Gómez comentó que hasta ahora no se tiene pensado reforzar los operativos de seguridad e higiene en la frontera de Coahuila con EUA, además de agregar que diariamente está informando los avances en materia de salud al gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís.

El secretario de Salud indicó que en Coahuila el registro es de un 77 por ciento de la población vacunable con su esquema completo de vacunación anti-COVID-19.

Por su parte, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, dijo que se reunirá de inmediato el consejo de salud para determinar las acciones a realizar tras el primer caso de ómicron debido a que a partir del próximo lunes se pasará de semáforo verde a semáforo amarillo y se tomarán medidas. "No se trata de eliminar las actividades económicas o sociales, pero sí tenemos que buscar cómo hacerlo con mayor seguridad y con mayor protección".

Dijo que se reforzarán protocolos y que esto se hará en coordinación con el Gobierno federal y con la Secretaría de Salud, y que una vez que ellos confirmen lo anterior se analizarán las acciones para el estado de Durango, previendo que pueda llegar a la entidad.