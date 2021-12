Norberto Flores, el orgullo de Santa Rosa

Santa Rosa tiene a su ídolo que no es otro sino el artista, Norberto Flores.

El cantante oriundo de esta famosa colonia de Gómez Palacio visitó el programa El Sonidero Lagunero que cada viernes transmite El Siglo de Torreón.

Acompañado del músico, Jorge "Corazón" Orona, Norberto interpretó tres melodías y habló de sus más de 35 años de trayectoria.

"Quiero darles las gracias a todo el público por que me sigue dando su apoyo. "Ahora que estuve en los festejos de Lerdo, en verdad que recibí mucho cariño previo a la presentación de Conjunto Primavera", comentó.

Norberto recordó que su madre, en un principio no quería que él se dedicara a la artisteada. "Mi mamá no quería que fuera ni músico ni maestro entonces cantaba a escondidas.

"Comencé cantando en la iglesia de Santa Rosa, en el coro; luego me llevaban cantar a rancherías en coronaciones o fiestas patronales", platicó.

Flores explicó que sus "pininos" ya más profesionales ocurrieron cuando entró a un grupo de artistas que congregó el DIF que le sirvió para reforzar sus talentos vocales, luego llegaron los bares, mismos que siguen siendo vitales en su vida.

" Les platico que una vez yo me hallaba en un bar con una comadre, casi hermana y de repente me subí a cantar. "Fue ahí cuando comenzó mi andar en los bares, algunos muy emblemáticos para mí como lo fueron El mesón de la guitarra y Señor Tequila en Gómez Palacio, ambos fallecidos y que Dios los tenga en su santa gloria", contó entre risas.

Algo que puede presumir Norberto es que su propuesta ha sido del agrado de personas de gustos variados y de edades diversas.

"Tengo que contarles una anécdota. Una vez fui a una bar de fresas, yo estaba dando mi show y no me hacían caso, entonces le dije al músico que me acompañaba 'ponme un pasito duranguense' y me puse a bailar como loco; fue así que me hicieron caso y hasta bailaron, a partir de ahí he estado en sitios de todo tipo".

A la par de la música, Norberto recordó que se graduó de la carrera de contaduría pública de la UA de C en 1989, sin embargo, la ha ejercido muy poicas veces.

"Cantar no da tiempo de nada, si no estamos en algún evento o en algún antro pues estamos ensayando o preparando nuevas canciones ya que siempre hay que renovarse". En ese sentido, Norberto Flores comentó que hace poco lanzó un tema inédito de nombre La mujer que a mí me gusta.

"Es una canción nueva que me encanta y que afortunadamente ha sido del agrado del público".

Flores aprovechó la entrevista para pedirles a los laguneros que se sigan cuidando ya que la pandemia de COVID-19 sigue.

"No hay que bajar la guardia, esto continúa. Espero que tengan una muy Feliz Navidad en compañía de sus seres queridos y un gran año nuevo", puntualizó.