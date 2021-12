'Estamos a un gol del triunfo'; Campos tiene grandes expectativas de las Guerreras

Ecuánime y consciente que todavía no se ha definido nada en la eliminatoria, se mostró el estratega del Santos Laguna Femenil, Jorge Campos Valadez, que destacó el accionar de Andrea Hurtado y Mariela Jiménez, quienes sustituyeron de arranque a la lesionada Daniela Delgado y la suspendida Alexia Villanueva.

"Está como arrancamos, estamos a un gol, con un triunfo conseguimos el pase, lo vemos de esa manera, claro que la experiencia ayuda, pero es más en lo anímico, en ansiedad, nervios y manejar el pánico escénico", indicó en conferencia de prensa.

Recordó que en la cancha fueron 11 contra 11 y "tuvimos buena capacidad de reacción", por lo que aseguró que el lunes saldrán a ganar en el Jalisco.

De los errores cometidos expresó: "A veces así se aprende, es parte de la experiencia adquirida, pero debemos tratar de aprovechar esos momentos, no podemos estar presione y presione. Los errores nos han costado, no los hemos detectado a tiempo, pero a partir de ahí se aprende".

Campos Valadez destacó que le dejó un grato sabor de boca la labor realizada por Hurtado en la recuperación de balones en la media cancha, así como de Jiménez en el eje del ataque, donde anotó un gol y generó otro.

"En esto no hay hilo negro, sabemos que con esfuerzo y orden tendremos oportunidad, pero al no ser intensas y agresivas en las marcas, se nos complican, así que no debemos dejar jugar al rival", advirtió.

Dijo que para la vuelta, con la presión alta van a terminar de robarles el balón. "Hay que ser intensas para así aprovechar los momentos que tuvimos en el primer juego, para inclinar la balanza a nuestro favor".

Dijo que las albiverdes no están contentas, pero están conscientes que se hizo un gran trabajo, ya que a las Rojinegras es difícil taparle las salidas.

"Vamos ir a provocar el resultado, psicológicamente ellas están bien y con buen ánimo, pero debemos recuperarlas físicamente, para irles a jugarles al tú por tú.

HABLA SAMAYOA

Con mucha tranquilidad y confianza, tomó el técnico del Atlas Fernando Samayoa el empate, al considerar que era el resultado que pretendía.

"Salir con un empate de esta cancha (Corona) es importante, al equipo lo veo con confianza, para poder ganar en la vuelta y avanzar a semifinales", reconociendo que tuvieron un poco de desconcentración, cuando reciben dos goles en menos de 5 minutos, por una falta de atención, en la que fueron sorprendidos.

Y además destacó: "El partido está donde lo queremos, ya que tenemos experiencia en liguilla, nosotros ya vivimos lo que apenas ellas comienzan, pero nos metimos a su ritmo".