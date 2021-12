La libra José Ron de tener accidente

El actor, José Ron, quien estuvo la semana pasada en la Comarca Lagunera para ofrecer un concierto con su banda Koktel pudo haber sufrido un accidente mientas conducía su motocicleta.

En su cuenta de Instagram, el también músico relató cómo logró librarse de una caída que habría sido fatal.

"Definitivamente cuando no te toca darte un buen madrazo, pues no te toca" dijo José y añadió que recién llegó a su casa y se dio cuenta que su moto se quedó sin freno.

"Me quedé sin freno delantero, se quedó pegado y no jaló más", detalló Ron junto a una foto en la que aparece con su moto.

"Me quedé pensando: 'Gracias a Dios me pasó llegando a casa, imagínate me pasa eso en la calle, ufff no quiero ni pensar'", comentó José Ron y enseguida pidió a sus fans valorar cada momento de sus vidas.

Sus seguidores de inmediato le brindaron mensajes de apoyo.

"Dios te bendiga y proteja siempre", "Bro, afortunadamente todo bien y como dices: cuando no te toca, no te toca" y "Lo bueno que no pasó nada grave" fueron algunos de los comentarios que recibió.

El actor y músico llegó desde el pasado jueves a Torreón para promocionar el concierto que dio el 26 de noviembre en el Poliforum de la Feria de Torreón con su banda Koktel en donde funge como baterista.

José aprovechó para conocer el Cristo de las Noas, el Teleférico y la exposición de dinosarios; además asistió al Estadio Corona para ser testigo del encuentro entre Santos y Tigres, en donde los de casa resultaron triunfadores, 2 a 1 en el juego de ida de los cuartos de final de la liguilla.

El protagonista de la recién terminada novela, La desalmada, fue al Territorio Santos Modelo con el jersey albiverde y hasta lo presumió en varias historias de su Instagram.

Más tarde, José Ron visitó contento las instalaciones de El Siglo de Torreón.