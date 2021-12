Retrocede Durango a semáforo amarillo

El secretario de Salud de Durango, Sergio González Romero, anunció que ante el incremento en el número de contagios de COVID-19, pero sobre todo de personas hospitalizadas, la entidad retrocederá a color amarillo del Semáforo de Riesgo Epidemiológico a partir del lunes 6 de diciembre, fecha en la que se definirán las nuevas estrategias a tomar para evitar que las cifras sigan en aumento.

Apuntó que se reunirá a la brevedad con su homólogo de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, para establecer estrategias en conjunto pues aseveró que "lo que pasa a Torreón le pasa a Gómez Palacio".

"Hablar con el secretario Bernal para ver qué podemos hacer en conjunto para que esto no se nos vuelva a salir de las manos", reconoció el titular de Salud en la entidad.

De acuerdo con González Romero, el número de casos en la región Laguna se disparó en un 35 por ciento en las últimas dos semanas e incluso la ocupación hospitalaria subió de un 19 hasta un 67 por ciento, por lo que habrán de incrementarse el número de camas en las instituciones de salud que cuentan con áreas COVID, como el Hospital General; el IMSS en sus hospitales 51 y 46; así como en el ISSSTE.

Si bien negó que al momento se encuentren saturados, sí será necesario ampliar su capacidad. Para ello, dijo, realizó un recorrido por las citadas instituciones de salud para conocer la situación de cada una de ellas. Pese a dicho escenario, el secretario de Salud negó que se esté viviendo una cuarta ola de contagios.

"No es una cuarta ola, es lo esperado debido a la movilidad que hubo aquí", dijo el funcionario y advirtió que la vacuna no impide la infección ni tampoco que la persona muera. "Baja la posibilidad de hospitalización y lo grave pero no asegura inmunidad ni que si es positivo, no contagies a la gente", recalcó.

Aunque en Durango el uso de cubrebocas es obligatorio por decreto, no se han aplicado sanciones a quienes no lo usan de forma correcta o simplemente no lo portan.

Adelantó que como parte de las medidas se ajustarán algunos aforos pero será hasta el lunes que se den a conocer las nuevas medidas preventivas.

Pandemia en Durango

De acuerdo con la Secretaría de Salud: * La ocupación hospitalaria COVID creció de 19 al 67%. * De los contagios COVID registrados, menos de un 25% son personas vacunadas. * Un total de 70 niños han requerido observación médica tras adquirir el virus. No se han registrado decesos en menores. * Un bebé de 18 meses es el registro de la persona más joven contagiada.