Alza al salario presionaría equilibrios de trabajo

El beneficio del aumento al salario mínimo, potencialmente, es muy pequeño, en comparación con el probable impacto a la actividad económica, una vez que empiece a presionar los equilibrios de trabajo.

Víctor Acxel Amarillas Urbina, analista económico, explicó que el fundamento económico del salario mínimo es establecer un precio para el trabajo, que no se le pague menos por su labor a cierto sector de la población. Sin embargo, indicó que la lógica finalmente atiende a una distorsión en un mercado, en el equilibrio original de lo que se otorga.

"Esta política tiene muchos ángulos para analizar, desde el tema social hay una justificación de porqué existe, inicia porque el Coneval señala que una persona que gana un salario mínimo está por debajo de la línea de pobreza, algo estaba mal con ese indicador, de ese entonces hemos tenido incrementos considerables", comentó.

El profesor investigador y coordinador de la Licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) consideró que la política del salario mínimo no altera el equilibrio laboral, pues sigue siendo un salario muy bajo para lo que paga el mercado, aún con el incremento del 22 por ciento que se proyecta para el próximo año. Señaló que existe una idea errónea de que, si el salario mínimo sube, los demás también, cuando esto no ocurre de esa forma.

"El incremento salarial de los trabajadores depende de las negociaciones que tienen los patrones con los empleados, gira en torno al índice inflacionario, no en torno al salario mínimo, este aumento no se traslada al resto de los salarios, sólo modifica el pago mínimo que se puede dar a una persona por el trabajo", indicó.

Amarillas Urbina dijo que el problema radica en que este aumento, en algún punto, puede empezar a presionar el mercado de trabajo, pero aún está cerca del equilibrio de cualquier persona que desarrolla una actividad laboral como atender un negocio en el centro o de manufactura sin mucha especialización.

"Mientras estas políticas sigan todos los años, va a llegar un punto en que va a empezar a presionar el equilibrio del mercado, entonces, se va a traducir en desempleo, pues ya no va a ser costeable para un negocio, que ahorita emplean a varias personas aunque se les pague poco, que dejen de atender varios puestos", dijo.