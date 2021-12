Adelantan cambios a presupuesto local

El Paquete Económico del Gobierno del Estado para el próximo año será modificado y no se aprobará de manera íntegra como se envió al Poder Legislativo.

Así lo adelantó el diputado Luis Enrique Benítez, quien enfatizó que en el ámbito local no se incurrirá en lo mismo que sucedió a nivel federal, donde la mayoría de la Cámara de Diputados aprobó sin mayores modificaciones el Paquete Económico del Gobierno Federal.

Durante la sesión celebrada por el Pleno el jueves se dio entrada por correspondencia a la iniciativa de Ley de Ingresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2022 y al proyecto de Presupuesto de Egresos, a partir de ese momomento se turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis, posible modificación, análisis y dictaminación.

En este sentido, Benítez señaló que se buscará citar a que comparezca el Secretario de Finanzas y Administración, Arturo Díaz Medina, para que acuda a explicar y detallar los conceptos y montos que estima recaudar durante el próximo año, además de los rubros en los que contempla invertirlos.

"Estamos viviendo una situación económica difícil, no hay dinero, se tienen muchos adeudos, está muy complicado el 2022. La Federación no apoya al Estado, el Estado no tiene muchos ingresos, hay necesidades, hay obras inconclusas. Entonces sí tenemos que meterle mano", adelantó el Diputado local.

Garantizó que el Presupuesto de Egresos del Estado será modificado por los legisladores locales, a grado tal de que si hay rubros que se consideren prioritarios en materia de desarrollo social, la Universidad Juárez y los organismos autónomos que requieren la reorientación de algunas partidas para recursos, se realizará.

"Es muy poco el margen de maniobra porque casi todo se va en sueldos, casi todo está etiquetado, pero dentro de ese margen de maniobra vamos a meterle mano y vamos a hacer que sea un Presupuesto que esté acorde a las necesidades y los momentos que está viviendo Durango", agregó.

Consideró también que la Comisión de Hacienda cuenta con el tiempo suficiente para dictaminar el Paquete Económico del Gobierno estatal, pues aunque resta menos de una semana de plazo para su aprobación, el Poder Legislativo ha calendarizado y avanzado en la dictaminación de las Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos.