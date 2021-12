Cobie Smulders volverá a interpretar a Maria Hill en la serie de Marvel 'Secret Invasion'

La actriz Cobie Smulders regresa al Universo Cinematográfico de Marvel, ya que volverá a interpretar a su personaje icónico de Maria Hill, su aparición será en la nueva serie inspirada en el evento de los cómics "Secret Invasion".

Según reportó Deadline, la serie mostrará como Maria Hill se reúne con su compañero de batallas, Nick Fury, el cual será interpretado de nuevo por Samuel L. Jackson. La serie tocará el tema del evento crossover de los cómics en donde un grupo de Skrulls se han estado infiltrando en la tierra durante años.

Aunque todavía no se tiene mucha información de este próximo estreno, se espera que llegue en 2022, año en que llegaran varias producciones de Marvel a Disney Plus como la serie de "Ms. Marvel" y "She Hulk", entre otras.

En la serie se espera también la aparición de Ben Mendelsohn como Skrull Talos, además de la actriz Olivia Coleman, Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir, Christopher McDonald y Killian Scott.