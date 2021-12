Julian Morris de Pretty Little Liars revela que es gay

Julian Morris, quien dio vida a Wren Kingston en el éxito televisivo Pretty Little Liars, se abrió sobre su relación con su pareja Landon Ross por primera vez, con quien lleva una relación de 18 años.

La estrella de 38 años, quien además de PLL ha actuado en otras series destacadas como Hand of God y One Upon a Time, compartió en sus redes sociales una serie de videos y fotos en donde está acompañado de su novio Landon Ross en diferentes situaciones.

A través de un texto romántico el actor celebró la relación:

"18 años juntos, y fueron los mejores porque fueron contigo. Te amo Landon Ross".

Su publicación recibió muchos comentarios positivos, incluidos los de sus compañeros de Pretty Little Liars, entre ellos Tyler Blackburn, Brant Daugherty, Keegan Allen y Lucy Hale.