José Ron revela que casi sufría un accidente en su moto

El actor, José Ron, quien estuvo la semana pasada en la Comarca Lagunera para ofrecer un concierto con su banda Koktel pudo haber sufrido un accidente mientas conducía su motocicleta.

En su cuenta de Instagram, el también músico relató cómo logró librarse de una caída.

“Definitivamente cuando no te toca darte un buen madrazo, pues no te toca” dijo José y añadió que recién llegó a su casa y se dio cuenta que su moto se quedó sin freno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de José Ron (@joseron3)

“Me quedé sin freno delantero, se quedó pegado y no jaló más”, detalló Ron junto a una foto en la que aparece con su moto.

“Me quedé pensando: ‘Gracias a Dios me pasó llegando a casa, imagínate me pasa eso en la calle, ufff no quiero ni pensar’”, comentó José Ron y enseguida pidió a sus fans valorar cada momento de sus vidas.