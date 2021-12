Actor de High School Musical revela que sufrió abuso sexual en su infancia

El actor Joshua Basset de 20 años, hizo fuertes revelaciones sobre un una fuerte situación por la que pasó en su infancia, el protagonista de High School Musical: La Serie habló sobre el abuso sexual del que fue víctima cuando era niño.

Según reveló durante una entrevista para la revista GQ, dijo que: " Durante mi infancia sufrí mucho abuso sexual".

"No no lo recordaba hasta el año pasado, lo cual es bastante loco, lo escondí por mucho tiempo. Y cuando era adolescente, un hombre mayor abusó de mi repetidamente, y no era posible para mí darme cuenta en ese entonces", añadió el también cantante.

Ahora, de acuerdo a lo que reveló en su entrevista, ya no vive más en su apartamento en West Village , y ahora vive en "ningún lugar", ha estado trabajando en un diario y leyendo libros de autoayuda y en terapia.

En este momento se encuentra en la promoción de su nuevo tema "Set Me Free", el cual habla de procesar la experiencia, la cual denominó como "in himno para mi y esas personas que me hicieron daño y tuvieron poder sobre mí toda mi vida... tomaste mucho de mí, pero no dejaré que te lleves todo de mi".