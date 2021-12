Coahuila, 'muy al pendiente' del desarrollo de Ómicron tras primer caso en México

Tras el primer caso de la variante preocupante Ómicron (B.1.1.529) del virus SARS-CoV-2 detectado en México, el secretario de salud en Coahuila, Roberto Bernal Gómez dijo que en el estado “estamos muy al pendiente” del desarrollo de la misma así como de los avances que emita la comunidad científica del mundo. Y es que los investigadores están realizando estudios para conocer mejor muchos aspectos de la variante ómicron y conocimientos actuales en torno a la transmisibilidad, gravedad de la enfermedad, eficacia de vacunas, de las pruebas actuales de PCR y de los tratamientos actuales.

“Todavía no tenemos una conclusión definitiva, los científicos del mundo todavía no han concluido qué es lo que va a pasar, aparentemente (la variante Ómicron) es más benigna, y bueno, esa es la esperanza, que sea más benigna y que pueda sustituir a Delta, sería muy bueno para la epidemia, sería como un catarrito sencillo, esperemos en Dios que sea eso pero no hay seguridad todavía”, apuntó.

El funcionario indicó que pueden continuar presentándose más casos de Ómicron, tal y como sucedió con la variante Delta, que había sido catalogada como la más contagiosa y que fue descubierta en la India.

Bernal Gómez comentó que hasta ahora no se tiene pensado reforzar los operativos de seguridad e higiene en la frontera de Coahuila con Estados Unidos además de agregar que diariamente está informando los avances en materia de salud al gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís.

El secretario de salud indicó que en Coahuila el registro es de un 77 por ciento de la población vacunable con su esquema completo de vacunación antiCOVID.

En todo el estado, la población vacunable es de 2 millones 217 mil 280 personas de más de 18 años lo que significa que un millón 697 mil 294 personas ya tienen el esquema completo. Con una dosis se contabiliza a un millón 887 mil 762 personas. Esto significa que hay 329 mil 518 personas que no tienen ni una dosis. “Con la cepa Delta tenemos que vacunar a un 90 por ciento para llegar a la inmunidad de rebaño, diferente a la cepa original de Wuhan que con el 75 por ciento era suficiente, esta es mucho más virulenta. Lo que les quiero transmitir es que si la nueva cepa va a sustituir a Delta, va a ser muy positivo”, declaró.

La Secretaría de Salud federal reportó este viernes el primer caso positivo de la variante Ómicron en México y se trata de una persona de 51 años proveniente de Sudáfrica. Tiene enfermedad leve y se hospitalizó de manera voluntaria para evitar contagiar. Su pronóstico de recuperación es favorable. Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que la vacunación antiCOVID continúa siendo fundamental para reducir riesgos de hospitalización y muerte. Las autoridades federales llamaron a la población a conservar la calma y continuar atendiendo las medidas sanitarias como el distanciamiento social, el uso del cubrebocas, estornudo de etiqueta y lavado frecuente de manos.