¿Por qué no debemos ver directamente un Eclipse de Sol?

Cuando un Eclipse de Sol se efectúa, a diferencia de cuando la Luna es eclipsada, debemos tomar en cuenta una serie de precauciones, ya que de verlo sin ninguna protección que salvaguarde a la vista, ésta podría sufrir consecuencias irreversibles. De acuerdo con los astrónomos, presenciar este evento astronómico sin las medidas correctas podría desencadenar, en el peor de los casos, la pérdida de capacidad visual.

El próximo 4 de diciembre tendrá lugar un Eclipse solar total, que no volverá a acontecer, sino dentro de un año y medio. Sin embargo, en esta ocasión será visible en muy pocas partes del mundo: América del Sur, África, Australia y Nueva Zelanda, regiones ubicadas en la zona más austral. Cada que se avista uno de estos eventos, las y los expertos se empeñan en sugerir puntos de observación en donde la contaminación lumínica no perturbe la magnificencia del fenómeno, pero cuando el Sol es eclipsado, se encargan, específicamente, de alertar y advertir acerca de los peligros que podría desencadenar apreciarlos de forma no adecuada.

Un Eclipse de Sol, invariablemente, nunca debe verse a simple vista. Esto se debe a que, cuando los astros se mueven en su trayectoria habitual, el "desajuste" de posiciones entre los involucrados (Sol, Tierra y Luna) produce que la luz solar se asome, súbitamente, por uno de los extremos de los otros dos objetos celestes, sin que este movimiento de lugar a esquivar su luminosidad, el encuentro improvisto con los ojos, desorientados por la oscuridad, provocaría severos problemas oculares.

Sólo hay un momento, durante todo el fenómeno, en el cual la vista humana no correría ningún riesgo de observarla sin ninguna protección que recubra los ojos, esto sucede en el pico máximo del eclipse, cuando el Sol desaparece por completa. Este momento tiene una duración aproximada de entre dos y siete minutos y medio. Empero, su permanencia en el cielo se extiende de entre dos a cinco horas, sobre todo si se trata de en Eclipse solar total, los parciales, habitualmente, se prolongan por un intervalo menor.

Durante los dos la siente minutos es el único momento en que podríamos obsérvalo con la vista desnuda, sin embargo, los astrónomos se han empecinado en advertir que calcular el instante que ocurrirá la oscuridad plena tiempo es muy arriesgado, por lo que no consienten que se atestigüe sin la protección de gafas solares en ninguna de sus etapas.

¿Un Eclipse de Sol nos hace perder peso?

A propósito de su aparición en el cielo, los especialistas han aprovechado para revelar una certeza, que a lo largo de los años se ha tomado como una mera especulación porque, en efecto, presenciar un Eclipse solar nos hace bajar de peso, pero esta pérdida es volátil: la fuerza gravitacional propicia la disminución de entre 500 gramos a 700 gramos, y en algunos casos, la pérdida puede ser de hasta un kilo, pero recobraremos nuestro peso original muy poco después, sólo es cuestión que los astros se separen y encaminen en su trayectoria usual.