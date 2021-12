Líder de Hombres G habla del legado del grupo y del concierto que darán mañana en Torreón

Las canciones de Hombres G han marcado la vida de muchas personas que han temblado porque han notado que el amor se les ha ido o bien se han declarado a sus parejas diciéndoles, "te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti".

La propuesta de David Summers y sus compañeros Dani Mezquita, Rafa Gutiérrez y Javier Molina sigue vigente, tan es así que tienen más de 6 millones de oyentes en Spotify. Ellos han hecho lo que han querido en sus 40 años de historia, pero van por más.

"Yo creo que todos en la vida nos morimos siendo unos aficionados como decía Charlie Chaplin. Siempre tengo la sensación de estar como empezando, de que me queda mucho por aprender y de que me quedan muchas cosas por hacer.

"Comúnmente encaramos proyectos que nos llegan de cosas que no hemos hecho nunca como ahora que estamos planeando un musical que no habla de nuestras vidas, pero que está trenzado con nuestras canciones; se llamará Voy a pasármelo bien y también alistamos una serie de comedia; siempre estamos pensando qué vamos a hacer el año que viene y así lo hemos hecho en estas cuatro décadas, siempre tirando hacia adelante y es que tenemos un pasado glorioso y un futuro emocionante", dijo David en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

En estos días, el cantante se hospeda en un hotel de Polanco ya que la banda se encuentra dando conciertos en México como el que ocurrirá este sábado en el Coliseo Centenario. A las 5:30 de la tarde de este jueves, Summers atendió la llamada de El Siglo y de inmediato se mostró feliz ya que, según dijo, aprecia bastante Torreón.

"Es un placer regresar a Torreón, previo a la pandemia el último concierto que tuvieron en La Laguna fue el de nosotros, el 13 de marzo de 2020. Con esta reactivación de eventos significa que las cosas van mejor, ojalá pudiéramos hablar de esto en pasado, pero todavía no es así".

Recordó el cantante que en dicha fecha, que también otorgaron en Coliseo, se entregaron al público, sin embargo, reveló que cuando se encontraban en el escenario ellos tenían miedo porque la incertidumbre ante la pandemia era demasiada.

"Teníamos incertidumbre. Nadie sospechábamos lo que iba a pasar. Nosotros veníamos de España, había muchos casos allá, en Italia y en China; no teníamos ni idea del alcance que ha tenido este horror que hemos vivido; como muchos, pensábamos que eso duraría unas semanas y esto sigue, no sabemos cuándo acabará".

Este "confinamiento forzoso" permitió a David darle vida a las canciones que integran su reciente disco, La esquina de Rowland, varias de ellas sonarán mañana en La Laguna.

"Este álbum ha sido consecuencia de esta crisis. Teníamos un 2020 lleno de conciertos, al pararse todo dije, 'no puedo esperar en una silla a esperar a que esto acabe', entonces me puse a trabajar, a escribir por puro placer y para tener mi cabeza entretenida y así no deprimirme. Trabajé como un loco y compuse una y una otra rola hasta que junté como 30 y así surgió este disco que es precioso, maravilloso y creo que es de los más especiales que hemos hecho en nuestras vidas", comentó.

ESCRIBE CON EL CORAZÓN

El nacido en el barrio madrileño de Chamberí el 26 de febrero de 1964, reconoció en la amena charla que nunca ha realizado melodías con el fin de que logren una corona en las listas o las plataformas.

"Cuando escribo rolas no pienso en los número uno de radio, no me fijo tampoco en lo que está de moda o las tendencias. Yo solo escucho a mi corazón e intento hacer una canción bonita, con música bonita y que tenga nuestra personalidad.

"Tenemos tantas canciones que son imprescindibles para el público que no nos van a dejar de pedir nunca y que vamos a tocar toda nuestra vida. Lo que deseo en todo instante es hacer una linda canción, sincera y que llegue al corazón de las personas".

Dentro de la placa musical, David y sus compañeros incluyeron el tema La esquina de Rowland, que da título al disco. Externó el artista que en ese bar madrileño comenzaron a forjarse los sueños y anhelos de la agrupación.

"En el Rowland nos reuníamos cuando teníamos 18 años. Ahí íbamos a tomar nuestras cervezas, donde nos enamoramos y nos emborrachamos por primera vez. Ahí empezábamos a ser adultos y a soñar con nuestra música, en ese tiempo ya teníamos el grupo y queríamos que alguien nos escuchara y nos grabara un disco".

"Ahora, les confieso que los sueños que teníamos en ese tiempo eran mucho más pequeños de los que luego concebimos. Solo queríamos tocar en uno sitios importantes de Madrid, ni idea teníamos de todo lo que vendría después como llegar a México, Latinoamérica y EUA; después de 40 años todavía estamos ahí arriba, tenemos las ilusiones intactas y las ganas de seguir caminando", sostuvo.

En la producción discográfica, también destaca el tema Lo mejor está por llegar. David comentó que sí tiene que ver con la pandemia, pero aclaró que no desea que la gente lo perciba al cien por ciento en ese rubro.

"No he querido manchar este disco con recuerdos de la pandemia, no quiero oír el disco en unos años y recordar el horror que hemos vivido, pero inevitablemente como siempre escribo lo que me pasa y no puedo evitarlo, pues hay una pequeña referencia".

"Lo mejor está por llegar es una rola de esperanza, pero no solo de que acabe esta pandemia sino también de esperanza en general; es una rola que le cantaría a alguien que está enfermo o que se halla triste, hoy más que nunca hay que darle ala gente buenos sentimientos y emociones lindas", acotó.

Por último, David Summers admitió que si estaba haciendo esta entrevista telefónica con El Siglo de Torreón y además se presentará mañana en la Comarca es por el hecho de haber compuesto el popular hit Devuélveme a mi chica.

"Es la canción a la que debo prácticamente mi vida y por la que ahora estemos hablando por teléfono. Devuélveme a mi chica encendió una chispa, un fuego que no se apagó nunca, pero ese fuego había que alimentarlo con buenas canciones y es por eso que luego vinieron Temblando, Venezia, Voy a pasármelo bien o Te quiero".