Reto del Simas Torreón, elevar eficiencia física

El reto más grande para el Simas Torreón es elevar la eficiencia física, pues de cada 10 litros que se extraen, poco menos de la mitad se facturan y el reto es agua no contabilizada, que se refiere tanto a un volumen que se dispone de forma clandestina como el que no se cobra y el que se desperdicia en fugas.

Jorge Willy Portal, secretario técnico del Simas Torreón, consideró que hay avances en la administración municipal del alcalde Jorge Zermeño en términos del organismo municipal, sin embargo, reconoció que existe mucho por hacer. Entre los pendientes dijo que se requiere mejorar la eficiencia física, pues del 100 por ciento de agua que se extrae del subsuelo, se factura un 48 por ciento, lo que significa que hay un 52 por ciento de agua no contabilizada.

"No quiere decir que son fugas, hay que quitar ese mito, que es falso, agua no contabilizada es agua que no se cobra, agua que se roban y agua que se tira por infraestructura en malas condiciones, ese es el reto más grande, el agua no contabilizada", expresó el empresario.

Willy Portal dijo que es un error pensar que los organismos que funcionan bien son privados o concesionados, como ocurre en Saltillo. Consideró que los sistemas municipales pueden ser rentables, como ocurre en el Sapal de León, que tiene una eficiencia física del 75 por ciento, e ingresos propios por más de 2 mil millones de pesos. Otro caso sería el de Monterrey, donde sus directivos cambian cada seis años, lo que permite una mayor continuidad. Consideró que el Simas debe tomar algunas de las buenas prácticas de organismos exitosos.

Indicó que los resultados en Simas aún están lejos de lo que se desearía tener, pero dijo que los cambios no van de un año a otro, por lo que se requiere definir metas y establecer plazos. Señaló que, en el caso de funcionarios que ya tienen tiempo, también se deben evaluar los resultados y, de no cumplir con los objetivos, retirarles, como ocurre en cualquier empresa.

En lo que corresponde a las observaciones hechas por la Auditoría Superior al Simas Torreón, dijo que se les informó de la situación y los funcionarios que han sido señalados están tratando de subsanar los señalamientos ante la Fiscalía Anticorrupción, quienes tienen la confianza de que se puedan cerrar los puntos con la documentación que van a presentar. "Habrá que esperar cómo cierra la Fiscalía este proceso para poder emitir un juicio", dijo.