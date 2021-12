Se juegan rondas finales en Torneo Anual de Pádel de El Siglo

En plena recta final, se encuentra el primer Torneo Anual de Pádel organizado por El Siglo de Torreón que celebra su centenario y ayer vivió su cuarta jornada, la primera en las rondas de eliminación directa, que entregó grandes partidos sobre la pista.

Club Campestre Torreón y Pádel One Club recibieron a decenas de padelistas que llegaron con la ilusión de salir victoriosos y avanzar en su respectiva categoría, sabiendo que a partir de este punto, ya no hay un mañana sin que se consiga una victoria en el camino. Aunque la lluvia apareció durante la tarde en ambas latitudes, se lograron llevar a cabo los partidos desde infantiles hasta la Primera Fuerza Varonil, por lo que finalmente no quedaron afectados los duelos en su mayoría, en cuanto a la programación que hoy seguirá con más actividad de eliminatorias directas.

RESULTADOS

Dentro de los partidos que se disputaron ayer en la categoría de Quinta Fuerza Varonil, Carlos Enríquez y David Rangel Rodríguez superaron a Jorge Pérez Valdés y Julio Alberto Villalobos para avanzar a los cuartos de final, donde enfrentarán hoy a Emanuel Martínez Íñiguez y Pedro Padilla Arreola, quienes dieron cuenta de Alberto Nogueira Guerrero y Jesús Manuel Valdez Guerrero; ese partido se disputará a las 18:30 horas, en Club Campestre Torreón.

Rogelio Cuéllar García y Rogelio Cuéllar Murra ganaron su partido a base de gran entendimiento, para superar a Marcelo Silerio Garza y Ricardo Fontecilla Bravo, con lo que avanzaron a cuartos de final, misma instancia a la que se metieron Ramiro Sánchez y Edgar Briseño, luego de superar a Ramón Gutiérrez Jordán y Roberto Bernal Lee. Por su parte, dentro de la Cuarta Fuerza Varonil se jugarán hoy los cuartos de final, donde se esperan muchas emociones al ser una de las categorías más nutridas y competitivas con las que cuenta este torneo.

ROMPEHIELO, EL SÁBADO

Derivado de la lluvia que se dejó sentir ayer en la Comarca Lagunera, el comité organizador del primer Torneo Anual de Pádel de El Siglo de Torreón y la Asociación Fundadores del Pádel Coahuila (Fupaco), decidieron posponer la realización del rompehielo que estaba pactado para celebrarse anoche. Fue con la intención de no arriesgar la integridad física ni la salud de jugadores y acompañantes, que se tomó esta determinación, pues además de la lluvia y el clima fresco, en el Club Campestre Torreón se emplearían aparatos electrónicos que demandan corriente eléctrica y las condiciones del clima, así como el piso mojado, podrían significar un riesgo para los asistentes.

Sin embargo, la fiesta del rompehielo no será olvidada, simplemente se realizará mañana en Pádel One Club, donde luego de los partidos de campeonato en las categorías estelares, se procederá a la premiación y la velada terminará precisamente con el rompehielo, en el que se sortearán atractivos artículos y los asistentes podrán degustar bebidas y bocadillos.