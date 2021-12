¿Kingpin tendrá aparición en la serie de Hawkeye?

Esta posibilidad salió a la luz luego de que la productora ejecutiva de la serie, Trinh Tran cometió un error con un comentario, y es que su entrevista con Disney Plus ha despertado el interés de los seguidores del contenido de Marvel.

En la entrevista de la productora se le preguntó porque esta serie fue perfecta para introducir al personaje de la superheroína, Echo, quien es interpretada por Alaqua Cox, ante esta pregunta la productora se mostró nerviosa y dijo que a pesar de que quisiera responder, no podía hacerlo.

During an interview, executive producer Trinh Tran almost gave away which episode the rumored Kingpin cameo will happen in Hawkeye.

"We need to speak after you've seen the f- the rest of the episodes."

What do you think she was going to say? Fourth or fifth? Watch below: pic.twitter.com/m275Hkqrsl