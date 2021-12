¿Sabías que Michael Jackson fue invitado en la boda de Thalía?, cumple 21 años de matrimonio

Fue hace 22 años que Thalía conoció a quien se convertiría en su esposo, el empresario estadounidense Tommy Motola, gracias a una cita a ciegas realizada por Emilio Estefan. La boda que en la que la cantante y el empresario unieron sus vidas ocurrió un día como hoy pero del año 2000, hace 21 años.

El evento fue sin dudas la boda de la década, una fiesta que eclipsó la 5ta Avenida en Nueva York, el vestido de Thalía fue tema de conversación gracias al impecable trabajo realizado por su diseñador, el mexicano Mitzy. Un trabajo de costura que costó un total de 350 mil dólares.

Pero algo que llamó la atención de la boda de Thalía fue la variedad de invitados, ya que por un lado estaban grandes estrellas de la televisión mexicana como Itatí Cantoral, Laura Zapata, Verónica Castro y también la presencia de estrellas como Yuri y Cristina Saralegui.

Sin olvidar claro a los padrinos de la unión, Gloria y Emilio Estefan.

Entre los invitados de talla internacional había grandes amigos de Tommy Motola, ya que el es un reconocido ejecutivo de la industria musical. Donna Summer cantó, Danny DeVito bailó, contó con la presencia de estrellas como Jennifer Lopez y Julio Iglesias.

Sin lugar a dudas, uno de los invitados más grandes de la fiesta fue el Rey del Pop, Michael Jackson, quien entró con una rosa roja al evento, la cual aseguran los presentes de la boda se la entregó a Thalía.

En redes sociales el productor musical felicitó a su esposa por sus 21 años juntos.

"Feliz Aniversario Thalía. No hay nada en mi vida que me haga más feliz y más completo que las fotos de ese día! Soy bendecido de despertar a lado de hermosa luz y amor que me has regalado", dijo Motola.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tommy Mottola (@tommymottola)