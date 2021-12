Averno vuelve a pisar la Arena México

Hace más de siete años que Averno o Renato Ruiz, el hombre que durante más de 15 años hizo de la Arena México su casa, no pone un pie en ella. Se fue en el 2014 en busca de aventura, se fue a la buena, sin rencores ni peleas. Y así regresará, el próximo 10 de diciembre, con la emoción intacta, como si fuera su primera vez.

"Es un gusto volver a pisar la arena más grande de la lucha libre. Un escenario majestuoso, sagrado y muy importante en mi vida", comparte.

Y es que hay historias en la lucha libre que pueden tener pausas, pero tarde o temprano continúan escribiéndose en el lugar donde nacieron. Es el caso de la que protagonizan Averno y el Consejo Mundial de Lucha Libre.

"Estoy emocionado, por saber que además de enfrentar a los máximos luchadores, lo haces ante el público más exigente. Es un reto grande y lleva mucha responsabilidad, pero lo tomó feliz. Cuando volví a entrar a este lugar me llené de recuerdos, lo que me costó y me sigue costando, para valorar lo que representa este momento", agrega el rudo que perdiera la máscara hace una década sobre el cuadrilátero que lo volverá a recibir.

Antes de volver al recinto de la colonia Doctores, en la Ciudad de México, reapareció el lunes anterior en la Arena Puebla y este martes en la Coliseo de Guadalajara, una ruta sin retorno hasta el lugar donde arrancó su idilio con el pancracio.

"Estuve 16 años en esta maravillosa empresa, siempre agradecido. La gente que asiste a las funciones del Consejo Mundial es conocedora, me recibió bien, ante viejos rivales como Volador y Místico. Lo que espero en la Arena México será inolvidable", advierte el capitalino.

Atrás quedó su paso por los "Infernales", que recientemente volvieron a la actividad con una nueva versión comandada por El Satánico. No existe más la "Triada del Terror" con la que se consagró. Es en cierta forma, como empezar de nuevo, casi de cero.

"Sé que vengo a ser juzgado para ver si perdí la condición, pero sé a quién me voy a enfrentar y en ese sentido me voy a preparar. Vengo a reconquistar lo que es mío, para ser de los mejores rudos en la Arena México, a ganarse el respeto de los aficionados".

Sus logros en el CMLL

En su anterior etapa con el CMLL, luchando como Rencor Latino, conquistó las máscaras del Hijo del Gladiador y Apolo Chino. Ya como Averno, rapó a Blue Panther y protagonizó una gran rivalidad con Místico, misma que no pudo culminar debido a que el técnico se fue de la empresa. Fue campeón nacional y del CMLL de tercias; nacional welter; medio del CMLL y la NWA, además de parejas de la empresa coliseína.