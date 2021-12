YosStop deberá donar el cinco por ciento de sus ganancias a asociaciones feministas

Luego de que Ainara Suárez iniciara un proceso penal en contra de Yoseline Hoffman por haber utilizado en su canal de YouTube un video en el que ella es violentada sexualmente por un grupo de jóvenes, finalmente encontró justicia a través de una función pedagógica que le permitió a la creadora de contenido obtener su libertad.

Hoffman salió del penal de Santa Martha Acatitla este lunes pasado después de cinco meses de haber estado internada por el delito de pornografía infantil, ahora continuará el proceso bajo una serie de medidas cautelares enfocadas en evitar la violencia de género.

"Si se hubiera seguido por el delito de pornografía y se hubiera quedado en la cárcel no hubiera tenido oportunidad de cambiar y de esta manera también tuve la oportunidad de decidir cómo ella podría cambiar su manera de comunicar de una forma en que no humillara a otras personas y eso me da más paz", dijo Suárez durante una conferencia de prensa.

Además de una compensación económica que supone el 5 por ciento de sus ganancias mensuales, donadas a distintas asociaciones feministas, la media hermana de Ginny Hoffman también tendrá que asistir a pláticas con colectivos feministas y cursos de sensibilización en términos de violencia de género así como compartir en sus redes un video al mes con lo que aprendió en dichos cursos y colaborar como testigo en las demás investigaciones del caso.

Los tres jóvenes que están involucrados en el delito de violación siguen siendo investigados, uno de ellos ya estuvo detenido, pero alcanzó libertad de acuerdo con las leyes que aplican para los menores de edad, pues todos eran menores en el momento de cometer el delito.

"A ninguno le aceptaré una disculpa porque lo que me hicieron no se puede perdonar", afirmó la joven de 20 años.

El acuerdo se dio luego de que Hoffman aceptó ser culpable del daño y ofreció una disculpa pública que será publicada en alguno de sus canales de YouTube en las próximas 48 horas.

Además, tiene una orden de restricción para no acercarse a la víctima ni a su familia, pero sobre todo no volver a humillar ni revictimizar a nadie a través de sus contenidos.

En su canal de YouTube YosStop, cómo es conocida en el mundo virtual, también podrá hablar de su experiencia dentro de la cárcel sin olvidar "aclarar que lo que vivió fue consecuencia de sus actos".

"Ha valido la pena (el proceso), la verdad es que al principio creía que se iba a quedar en un carpetazo más, pero no y fuera de que yo estoy recibiendo justicia también estoy dando un ejemplo que aunque nunca te van a quitar el daño que te hicieron, el hecho de que el juez acepte lo que pasó y quede claro que lo que dijiste es verdad, es lo importante", señaló Suárez.

Las pláticas serán una vez al mes durante tres años, impartidas por la Asociación FEMXFEM, presidida por Samantah Cerisola, quien también estuvo presente en la conferencia junto al abogado de Ainara, Javier Schütte.

El representante legal afirmó que también indicó que ya se comenzó un nuevo proceso legal en contra de las personas que siguen difundiendo el video de la agresión en redes sociales como Telegram.