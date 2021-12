Padres se aglomeran en vacunación antiCOVID de PVC en Torreón

Ayer se realizó la aplicación de la primera dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el COVID-19 a estudiantes del rango de edad de los 15 a 17 años de la Preparatoria Venustiano Carranza (PVC) de Torreón. Al interior de la escuela, la inoculación se desarrolló en orden y personal de la Clínica 66 del IMSS aplicó las dosis directamente en los salones de clase.

Quienes se aglomeraron al exterior del plantel fueron los padres y madres de familia que estaban a la espera de que salieran los menores. No había sana distancia y algunos de ellos estaban recargados en los barrotes del acceso principal. Algunos tocaban con sus manos el barandal, se quitaban y enseguida se repetía la misma acción en el mismo lugar con otras personas.

"¡Ay, mijo, ya se me hacía mucho que no salías!", "hola, princesa, ¿dónde te vacunaron?, ¿cómo te fue?, ya me tenías con pendiente", y "¿cómo te sientes, hijo?", fueron algunas de las expresiones de mamás y papás en cuanto vieron salir a sus hijos e hijas.

Servidores de la Nación informaron que ayer se tenía proyectado aplicar 1,650 dosis a menores que estudian en la PVC.

El director de la escuela de nivel bachillerato, Israel Castillo Hernández, dijo que los padres y madres "no entienden, se les dio la indicación de que se les iba a recibir a los muchachos y ellos tenían que esperar pero con su debida distancia, de hecho hay señalamientos en todo el piso y están en la puerta. El barandal es muy largo como para que se distribuya la gente pero no entienden, sales y se molestan. 'Es que mi hijo está ahí', ya sé que su hijo está ahí pero acá adentro están los médicos, está la Policía cuidando a los muchachos, nosotros como maestros".

Servidores de la Nación informaron que ayer se atendieron dos crisis nerviosas de estudiantes. Mencionaron que vía telefónica, la dirección de la escuela avisa de este tipo de casos a padres y madres de familia. De ahí que es importante que no se aglomeren, pues cualquier inconveniente de inmediato se les notifica por dicho medio.

El calendario de vacunación contra el COVID-19 que se desarrollará directamente en preparatorias de Torreón para adolescentes de 15 a 17 años de edad sin comorbilidades abarca del 30 de noviembre al 3 de diciembre.

Ayer, las brigadas de salud también visitaron el Cetis número 59 y Cbtis número 156 del ejido La Joya. Este jueves le toca la vacunación al Conalep, Cetis número 83 y Cecati número 85 de San Agustín y Cecytec del ejido La Concha.

Antier estuvieron en el CBTA número 1 del ejido La Partida, Luzac y el bachillerato de la Universidad Autónoma de La Laguna (UAL).

1,650 DOSIS de la vacuna antiCOVID se programaron ayer en la Preparatoria Venustiano Carranza.

A detalle

Vacunación a estudiantes de preparatoria.

*El viernes 3 de diciembre la sede de vacunación será en la escuela (bachillerato) Carlos Pereyra y aquí se atenderá a alumnos de esta escuela, del Colegio Los Ángeles, Alpes-Cumbres y Colegio San Luis.

*Otra célula de vacunación será el Tecnológico de Monterrey y se atenderá a estudiantes del Colegio Inglés, Colegio Alemán, Montessori San Isidro, y Colegio Americano de Torreón.

*La última sede es el TecMilenio que también dará atención al Colegio Luis Ma. Echavarría y el Colegio Excelsior.