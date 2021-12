En Gómez Palacio renuevan dirigencia del PVEM sin avisar

Como lamentable y como una falta de respeto a la militancia, calificó Alejandro Bacio, quien hasta ayer era el dirigente del Partido Verde Ecologista (PVEM) en Gómez Palacio, la renovación de la dirigencia al no haber sido notificado previamente. "Se podría decir que la dirigencia estatal nos está desconociendo", recalcó

Acompañado por la regidora del Partido Verde, Karla Tello, a quien tampoco se le comunicó de la renovación, Bacio comentó que nadie de la dirigencia estatal le ha dado la cara. "Es lamentable, incluso es una falta de respeto a la propia militancia, no puede ser posible porque la militancia es la que nos pone en los puestos", dijo visiblemente molesto.

Asimismo, comentó que la molestia, además de no haber sido informado de los cambios, es sobre algunas decisiones que ha tomado el dirigente estatal, Gerardo Villarreal. "Nuestra inquietud es que la dirigencia estatal está tomando algunas decisiones, está haciendo tratos con figuras que representan al 'prianismo'. Estamos en desacuerdo", expresó Bacio.

El exdirigente desconoce por qué no fue tomado en cuenta, "intereses oscuros, pragmáticos, que se están dando, desconocemos, tristemente, ni a la regidora le han comentado nada".

Ambos desconocen quiénes conformarán la dirigencia y sobre todo si han formado parte del partido. "Estamos más que tristes, con coraje, porque no es posible porque durante 11 años que hemos estado trabajando, vengan y quieran barrernos sin decir nada. El dirigente me dijo una cosa hace tiempo, le dice otra a Alejando, llega a esta situación por voces de otras personas, nos dimos cuenta, llamamos y no nos contesta el dirigente. Es una falta de respeto al trabajo que hemos estado haciendo", comentó la regidora Tello y adelantó que podrían tomar acciones ante la falta de información.